Морковь по-корейски без готовой смеси специй — простой домашний рецепт

Морковь по-корейски без готовой смеси специй — рецепт салата
Морковь по-корейски без готовой смеси специй — это хрустящая, ароматная и немного пикантная закуска, которую легко приготовить дома. Салат получается ярким и вкусным, а натуральные специи создают насыщенный аромат без магазинных добавок. Идеальный вариант для легкого перекуса или праздничного стола.
Рецепт опубликовали на канале Смакуй со мной.
Вам понадобится:
- морковь — 0,5 кг;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- уксус винный или рисовый — 2 ст. л.;
- масло — 4 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- кориандр — 1 ст. л.;
- перец чили — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Очистить морковь и натереть ее на корейской терке или нарезать тонкой соломкой. Чеснок пропустить через пресс.
В небольшой миске смешать уксус, масло, соль, сахар, кориандр и перец чили до однородности. Добавить чеснок и еще раз перемешать. Залить морковь приготовленной смесью, тщательно перемешать, чтобы специи равномерно покрыли все кусочки. Переложить салат в чистую банку или контейнер, плотно закрыть крышкой и оставить на 3-4 часа при комнатной температуре для пропитки.
Перед подачей еще раз перемешать. Морковь получается хрустящая, ароматная и немного пикантная, без готовых магазинных смесей, но с насыщенным домашним вкусом.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты
Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — выходит всегда, умеренно кислая.
Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.
Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.
Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.
Читайте Новини.LIVE!