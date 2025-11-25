Видео
Україна
Морковь по-корейски без готовой смеси специй — рецепт салата

Морковь по-корейски без готовой смеси специй — рецепт салата

Дата публикации 25 ноября 2025 01:04
обновлено: 18:21
Морковь по-корейски без готовой смеси специй — простой домашний рецепт
Морковь по-корейски. Фото: кадр из видео

Морковь по-корейски без готовой смеси специй — это хрустящая, ароматная и немного пикантная закуска, которую легко приготовить дома. Салат получается ярким и вкусным, а натуральные специи создают насыщенный аромат без магазинных добавок. Идеальный вариант для легкого перекуса или праздничного стола.

Рецепт опубликовали на канале Смакуй со мной.

Вам понадобится:

  • морковь — 0,5 кг;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • уксус винный или рисовый — 2 ст. л.;
  • масло — 4 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • кориандр — 1 ст. л.;
  • перец чили — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Очистить морковь и натереть ее на корейской терке или нарезать тонкой соломкой. Чеснок пропустить через пресс.

рецепт моркви по-корейськи
Морковь и специи. Фото: кадр из видео

В небольшой миске смешать уксус, масло, соль, сахар, кориандр и перец чили до однородности. Добавить чеснок и еще раз перемешать. Залить морковь приготовленной смесью, тщательно перемешать, чтобы специи равномерно покрыли все кусочки. Переложить салат в чистую банку или контейнер, плотно закрыть крышкой и оставить на 3-4 часа при комнатной температуре для пропитки.

рецепт салату з моркви
Морковь со специями. Фото: кадр из видео

Перед подачей еще раз перемешать. Морковь получается хрустящая, ароматная и немного пикантная, без готовых магазинных смесей, но с насыщенным домашним вкусом.

