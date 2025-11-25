Морква по-корейськи без готової суміші спецій — простий домашній рецепт

Морква по-корейськи без готової суміші спецій — рецепт салату
Морква по-корейськи без готової суміші спецій — це хрустка, ароматна і трохи пікантна закуска, яку легко приготувати вдома. Салат виходить яскравим і смачним, а натуральні спеції створюють насичений аромат без магазинних добавок. Ідеальний варіант для легкого перекусу або святкового столу.
Рецепт опублікували на каналі Смакуй зі мною.
Вам знадобиться:
- морква — 0,5 кг;
- часник — 2–3 зубчики;
- оцет винний або рисовий — 2 ст. л.;
- олія — 4 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- коріандр — 1 ст. л.;
- перець чилі — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Очистити моркву і натерти її на корейській тертці або нарізати тонкою соломкою. Часник пропустити через прес.
У невеликій мисці змішати оцет, олію, сіль, цукор, коріандр та перець чилі до однорідності. Додати часник і ще раз перемішати. Залити моркву приготованою сумішшю, ретельно перемішати, щоб спеції рівномірно покрили всі шматочки. Перекласти салат у чисту банку або контейнер, щільно закрити кришкою і залишити на 3–4 години при кімнатній температурі для просочення.
Перед подачею ще раз перемішати. Морква виходить хрустка, ароматна і трохи пікантна, без готових магазинних сумішей, але з насиченим домашнім смаком.
