Морква по-корейськи без готової суміші спецій — простий домашній рецепт

Морква по-корейський. Фото: кадр з відео

Морква по-корейськи без готової суміші спецій — це хрустка, ароматна і трохи пікантна закуска, яку легко приготувати вдома. Салат виходить яскравим і смачним, а натуральні спеції створюють насичений аромат без магазинних добавок. Ідеальний варіант для легкого перекусу або святкового столу.

Рецепт опублікували на каналі Смакуй зі мною.

Вам знадобиться:

морква — 0,5 кг;

часник — 2–3 зубчики;

оцет винний або рисовий — 2 ст. л.;

олія — 4 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

коріандр — 1 ст. л.;

перець чилі — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Очистити моркву і натерти її на корейській тертці або нарізати тонкою соломкою. Часник пропустити через прес.

Морква та спеції. Фото: кадр з відео

У невеликій мисці змішати оцет, олію, сіль, цукор, коріандр та перець чилі до однорідності. Додати часник і ще раз перемішати. Залити моркву приготованою сумішшю, ретельно перемішати, щоб спеції рівномірно покрили всі шматочки. Перекласти салат у чисту банку або контейнер, щільно закрити кришкою і залишити на 3–4 години при кімнатній температурі для просочення.

Морква зі спеціями. Фото: кадр з відео

Перед подачею ще раз перемішати. Морква виходить хрустка, ароматна і трохи пікантна, без готових магазинних сумішей, але з насиченим домашнім смаком.

