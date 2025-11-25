Відео
Морква по-корейськи без готової суміші спецій — рецепт салату

Морква по-корейськи без готової суміші спецій — рецепт салату

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 01:04
Оновлено: 18:21
Морква по-корейськи без готової суміші спецій — простий домашній рецепт
Морква по-корейський. Фото: кадр з відео

Морква по-корейськи без готової суміші спецій — це хрустка, ароматна і трохи пікантна закуска, яку легко приготувати вдома. Салат виходить яскравим і смачним, а натуральні спеції створюють насичений аромат без магазинних добавок. Ідеальний варіант для легкого перекусу або святкового столу.

Рецепт опублікували на каналі Смакуй зі мною

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • морква — 0,5 кг;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • оцет винний або рисовий — 2 ст. л.;
  • олія — 4 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • коріандр — 1 ст. л.;
  • перець чилі — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Очистити моркву і натерти її на корейській тертці або нарізати тонкою соломкою. Часник пропустити через прес.

рецепт моркви по-корейськи
Морква та спеції. Фото: кадр з відео

У невеликій мисці змішати оцет, олію, сіль, цукор, коріандр та перець чилі до однорідності. Додати часник і ще раз перемішати. Залити моркву приготованою сумішшю, ретельно перемішати, щоб спеції рівномірно покрили всі шматочки. Перекласти салат у чисту банку або контейнер, щільно закрити кришкою і залишити на 3–4 години при кімнатній температурі для просочення.

рецепт салату з моркви
Морква зі спеціями. Фото: кадр з відео

Перед подачею ще раз перемішати. Морква виходить хрустка, ароматна і трохи пікантна, без готових магазинних сумішей, але з насиченим домашнім смаком.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

морква салат рецепт спеції морква по-корейськи
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
