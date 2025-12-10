Маринованные шампиньоны за 15 минут — рецепт приготовления в домашних условиях быстро и вкусно

Маринованные шампиньоны. Фото: кадр из видео

Маринованные шампиньоны — это быстрая и вкусная закуска, которая украсит любой стол. Благодаря простому маринаду из уксуса, специй и овощей грибы получаются ароматными и нежными. Всего за 15 минут на плите и ночь в холодильнике — готовы ароматные шампиньоны, которые можно подавать к праздничному или повседневному столу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Вам понадобится:

шампиньоны — 500 г;

морковь — 1 шт.;

вода — 50 мл.;

подсолнечное масло — 50 мл.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

лавровый лист — 2-3 шт.;

черный перец горошком — 10 шт.

Способ приготовления

Шампиньоны тщательно промыть от грязи, выбирать средние или маленькие грибы. Морковь очистить и нарезать небольшими кубиками.

Сырые шампиньоны. Фото: кадр из видео

В кастрюлю влить воду, добавить подсолнечное масло, уксус, лавровый лист, черный перец горошком и нарезанную морковь. Хорошо перемешать и довести до кипения на среднем огне.

Шампиньоны и морковь. Фото: кадр из видео

После закипания добавить шампиньоны, уменьшить огонь до среднего и дождаться повторного закипания маринада. Мариновать грибы в течение семи минут, периодически помешивая, пока они не уменьшатся в размере.

Шампиньоны в банке. Фото: кадр из видео

Готовые шампиньоны переложить в чистую банку и залить маринадом. Дать остыть, накрыть крышкой и отправить в холодильник на ночь для полного насыщения вкусом.

