Видео

Соцсети

Маринованные шампиньоны — рецепт в домашних условиях за 15 минут

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 01:04
Маринованные шампиньоны за 15 минут — рецепт приготовления в домашних условиях быстро и вкусно
Маринованные шампиньоны. Фото: кадр из видео

Маринованные шампиньоны — это быстрая и вкусная закуска, которая украсит любой стол. Благодаря простому маринаду из уксуса, специй и овощей грибы получаются ароматными и нежными. Всего за 15 минут на плите и ночь в холодильнике — готовы ароматные шампиньоны, которые можно подавать к праздничному или повседневному столу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • шампиньоны — 500 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • вода — 50 мл.;
  • подсолнечное масло — 50 мл.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • лавровый лист — 2-3 шт.;
  • черный перец горошком — 10 шт.

Способ приготовления

Шампиньоны тщательно промыть от грязи, выбирать средние или маленькие грибы. Морковь очистить и нарезать небольшими кубиками.

рецепт маринованих печериць
Сырые шампиньоны. Фото: кадр из видео

В кастрюлю влить воду, добавить подсолнечное масло, уксус, лавровый лист, черный перец горошком и нарезанную морковь. Хорошо перемешать и довести до кипения на среднем огне.

мариновані гриби за 5 хвилин
Шампиньоны и морковь. Фото: кадр из видео

После закипания добавить шампиньоны, уменьшить огонь до среднего и дождаться повторного закипания маринада. Мариновать грибы в течение семи минут, периодически помешивая, пока они не уменьшатся в размере.

мариновані печериці в домашніх умовах
Шампиньоны в банке. Фото: кадр из видео

Готовые шампиньоны переложить в чистую банку и залить маринадом. Дать остыть, накрыть крышкой и отправить в холодильник на ночь для полного насыщения вкусом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — выходит всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

рецепт грибы шампиньоны маринованные шампиньоны закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
