Маринованные шампиньоны за 15 минут — рецепт приготовления в домашних условиях быстро и вкусно

Маринованные шампиньоны — рецепт в домашних условиях за 15 минут
Маринованные шампиньоны — это быстрая и вкусная закуска, которая украсит любой стол. Благодаря простому маринаду из уксуса, специй и овощей грибы получаются ароматными и нежными. Всего за 15 минут на плите и ночь в холодильнике — готовы ароматные шампиньоны, которые можно подавать к праздничному или повседневному столу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- шампиньоны — 500 г;
- морковь — 1 шт.;
- вода — 50 мл.;
- подсолнечное масло — 50 мл.;
- уксус 9% — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- черный перец горошком — 10 шт.
Способ приготовления
Шампиньоны тщательно промыть от грязи, выбирать средние или маленькие грибы. Морковь очистить и нарезать небольшими кубиками.
В кастрюлю влить воду, добавить подсолнечное масло, уксус, лавровый лист, черный перец горошком и нарезанную морковь. Хорошо перемешать и довести до кипения на среднем огне.
После закипания добавить шампиньоны, уменьшить огонь до среднего и дождаться повторного закипания маринада. Мариновать грибы в течение семи минут, периодически помешивая, пока они не уменьшатся в размере.
Готовые шампиньоны переложить в чистую банку и залить маринадом. Дать остыть, накрыть крышкой и отправить в холодильник на ночь для полного насыщения вкусом.
