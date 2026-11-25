Мариновані печериці. Фото: кадр з відео

Такі мариновані печериці стануть чудовою закускою до святкового столу або доповненням до повсякденного меню. Гриби готуються у власному соку з ароматним маринадом, тому виходять соковитими, пряними та з приємною кислинкою. Найкраще обирати невеликі печериці, які можна маринувати цілими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

печериці — 1 кг;

рослинна олія — 120 мл;

яблучний оцет 6% — 60 мл;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

чорний перець горошком — приблизно 15 шт.;

лавровий лист — 2 шт.;

часник — 3 зубчики.

Печериці в маринаді. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Печериці промити, за потреби розрізати великі гриби на половинки або четвертинки. У каструлі змішати олію, яблучний оцет, сіль, цукор, перець і лавровий лист. Додати гриби та поставити на вогонь. Періодично помішувати. Коли печериці пустять сік і будуть майже повністю покриті маринадом, готувати ще 5–6 хвилин. Додати натертий часник, прокип’ятити одну хвилину й зняти з плити. Гарячі гриби разом із маринадом розкласти в чисті баночки. Остудити, накрити та поставити в холодильник на 4 години.

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