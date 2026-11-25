Мариновані печериці за 10 хвилин: готові вже через 4 години
Такі мариновані печериці стануть чудовою закускою до святкового столу або доповненням до повсякденного меню. Гриби готуються у власному соку з ароматним маринадом, тому виходять соковитими, пряними та з приємною кислинкою. Найкраще обирати невеликі печериці, які можна маринувати цілими.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- печериці — 1 кг;
- рослинна олія — 120 мл;
- яблучний оцет 6% — 60 мл;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- чорний перець горошком — приблизно 15 шт.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- часник — 3 зубчики.
Спосіб приготування
- Печериці промити, за потреби розрізати великі гриби на половинки або четвертинки.
- У каструлі змішати олію, яблучний оцет, сіль, цукор, перець і лавровий лист. Додати гриби та поставити на вогонь.
- Періодично помішувати. Коли печериці пустять сік і будуть майже повністю покриті маринадом, готувати ще 5–6 хвилин.
- Додати натертий часник, прокип’ятити одну хвилину й зняти з плити.
- Гарячі гриби разом із маринадом розкласти в чисті баночки.
- Остудити, накрити та поставити в холодильник на 4 години.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти
Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла.
Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше.
Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової.
Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.