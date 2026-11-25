Маринованные шампиньоны. Фото: кадр из видео

Такие маринованные шампиньоны станут отличной закуской к праздничному столу или дополнением к повседневному меню. Грибы готовятся в собственном соку с ароматным маринадом, поэтому получаются сочными, пряными и с приятной кислинкой. Лучше всего выбирать небольшие шампиньоны, которые можно мариновать целиком.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

шампиньоны — 1 кг;

растительное масло — 120 мл;

яблочный уксус 6% — 60 мл;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

чёрный перец горошком — примерно 15 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика.

Шампиньоны в маринаде. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Шампиньоны промыть, при необходимости разрезать крупные грибы на половинки или четвертинки. В кастрюле смешать растительное масло, яблочный уксус, соль, сахар, перец и лавровый лист. Добавить грибы и поставить на огонь. Периодически помешивать. Когда шампиньоны пустят сок и будут почти полностью покрыты маринадом, готовить ещё 5–6 минут. Добавить тертый чеснок, прокипятить одну минуту и снять с плиты. Горячие грибы вместе с маринадом разложить по чистым баночкам. Остудить, накрыть крышками и поставить в холодильник на 4 часа.

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