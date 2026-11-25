Маринованные шампиньоны за 10 минут: готовы уже через 4 часа
Такие маринованные шампиньоны станут отличной закуской к праздничному столу или дополнением к повседневному меню. Грибы готовятся в собственном соку с ароматным маринадом, поэтому получаются сочными, пряными и с приятной кислинкой. Лучше всего выбирать небольшие шампиньоны, которые можно мариновать целиком.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- шампиньоны — 1 кг;
- растительное масло — 120 мл;
- яблочный уксус 6% — 60 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- чёрный перец горошком — примерно 15 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика.
Способ приготовления
- Шампиньоны промыть, при необходимости разрезать крупные грибы на половинки или четвертинки.
- В кастрюле смешать растительное масло, яблочный уксус, соль, сахар, перец и лавровый лист. Добавить грибы и поставить на огонь.
- Периодически помешивать. Когда шампиньоны пустят сок и будут почти полностью покрыты маринадом, готовить ещё 5–6 минут.
- Добавить тертый чеснок, прокипятить одну минуту и снять с плиты.
- Горячие грибы вместе с маринадом разложить по чистым баночкам.
- Остудить, накрыть крышками и поставить в холодильник на 4 часа.
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