Мариновані помідори без зелені: простий рецепт без стерилізації

Мариновані помідори без зелені: рецепт на 1 літр води
Цей спосіб заготівлі стане у пригоді тим, хто шукає максимально простий рецепт маринованих помідорів без зелені та зайвих спецій. Завдяки гарячій заливці овочі добре просочуються маринадом, а правильне співвідношення цукру, солі та оцту робить смак приємним і збалансованим.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- невеликі щільні помідори — скільки поміститься в банки.
Для маринаду на 1 л води:
- кам’яна сіль — 1 ст. л. з гіркою;
- цукор — 4 ст. л. з гіркою;
- оцет 9% — 4 ст. л.
Спосіб приготування
- Помідори вимити, перебрати та щільно розкласти в чисті банки. Кришки прокип’ятити близько 30 секунд.
- Залити помідори окропом, накрити кришками й залишити на 20 хвилин.
- Злити воду з банок у каструлю та виміряти її об’єм.
- За потреби долити воду до зручної кількості для розрахунку маринаду.
- На кожен літр води додати сіль і цукор у зазначених пропорціях. Довести до кипіння, зменшити вогонь і влити оцет.
- Гарячим маринадом залити банки та одразу герметично закрутити.
- Перевернути догори дном, накрити рушником на 20–30 хвилин, після чого залишити до повного охолодження.
Зберігати заготовку можна в темній прохолодній коморі. Помідори виходять соковитими, ароматними та з приємним кисло-солодким смаком.
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