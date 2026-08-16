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Головна Смак Мариновані помідори без зелені: рецепт на 1 літр води

Мариновані помідори без зелені: рецепт на 1 літр води

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 01:04
Мариновані помідори без зелені: простий рецепт без стерилізації
Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Цей спосіб заготівлі стане у пригоді тим, хто шукає максимально простий рецепт маринованих помідорів без зелені та зайвих спецій. Завдяки гарячій заливці овочі добре просочуються маринадом, а правильне співвідношення цукру, солі та оцту робить смак приємним і збалансованим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • невеликі щільні помідори — скільки поміститься в банки.

Для маринаду на 1 л води:

  • кам’яна сіль — 1 ст. л. з гіркою;
  • цукор — 4 ст. л. з гіркою;
  • оцет 9% — 4 ст. л.
рецепт маринованих помідорів
Помідори в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори вимити, перебрати та щільно розкласти в чисті банки. Кришки прокип’ятити близько 30 секунд.
  2. Залити помідори окропом, накрити кришками й залишити на 20 хвилин.
  3. Злити воду з банок у каструлю та виміряти її об’єм.
  4. За потреби долити воду до зручної кількості для розрахунку маринаду.
  5. На кожен літр води додати сіль і цукор у зазначених пропорціях. Довести до кипіння, зменшити вогонь і влити оцет.
  6. Гарячим маринадом залити банки та одразу герметично закрутити.
  7. Перевернути догори дном, накрити рушником на 20–30 хвилин, після чого залишити до повного охолодження.

Зберігати заготовку можна в темній прохолодній коморі. Помідори виходять соковитими, ароматними та з приємним кисло-солодким смаком.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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