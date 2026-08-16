Маринованные помидоры без зелени: простой рецепт без стерилизации

Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Этот способ заготовки пригодится тем, кто ищет максимально простой рецепт маринованных помидоров без зелени и лишних специй. Благодаря горячей заливке овощи хорошо пропитываются маринадом, а правильное соотношение сахара, соли и уксуса делает вкус приятным и сбалансированным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

небольшие плотные помидоры — столько, сколько поместится в банки.

Для маринада на 1 л воды:

каменная соль — 1 ст. л. с горкой;

сахар — 4 ст. л. с горкой;

уксус 9% — 4 ст. л.

Помидоры в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры вымыть, перебрать и плотно уложить в чистые банки. Крышки прокипятить около 30 секунд. Залить помидоры кипятком, накрыть крышками и оставить на 20 минут. Слить воду из банок в кастрюлю и измерить ее объем. При необходимости долить воду до удобного количества для расчета маринада. На каждый литр воды добавить соль и сахар в указанных пропорциях. Довести до кипения, уменьшить огонь и влить уксус. Горячим маринадом залить банки и сразу герметично закрутить. Перевернуть вверх дном, накрыть полотенцем на 20–30 минут, после чего оставить до полного остывания.

Хранить заготовку можно в тёмной прохладной кладовой. Помидоры получаются сочными, ароматными и с приятным кисло-сладким вкусом.

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