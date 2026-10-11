Мариновані помідори з гірчицею на зиму: простий рецепт без стерилізації

Мариновані помідори. Фото: кадр з відео.

Червоні й жовті помідори в пряному маринаді мають апетитний вигляд і насичений смак. Завдяки часнику, гірчиці та запашному перцю заготівля виходить ароматною, а сам процес не потребує тривалого приготування маринаду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Дядя Вова готує вдома, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

помідори — скільки вміститься в літрову банку;

кріп — кілька гілочок;

цибуля — 2–3 слайси;

часник — 2–3 зубчики;

лавровий лист — 2 шт.;

чорний перець горошком — 8–10 шт.;

духмяний перець — 3 горошини;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

оцет 9% — 1 ст. л.;

вода — скільки знадобиться для заливання.

Помідори в банці. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

На дно чистої літрової банки викласти кріп, цибулю, часник, лавровий лист, обидва види перцю та гірчицю. Щільно наповнити банку помідорами. Залити окропом, накрити кришкою та залишити на 10 хвилин. Потім злити воду в каструлю й довести до кипіння. До помідорів додати сіль, цукор та оцет. Залити повторно закипілою водою, герметично закрити банку й залишити до повного охолодження.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками

Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026.

Читайте також:

Рецепт квашених огірків в пляшках: зберігаються 2 місяці.

Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %.

Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні.