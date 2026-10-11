Мариновані помідори з гірчицею на зиму: простий рецепт без стерилізації

Мариновані помідори на зиму без стерилізації: рецепт на 1 л банку
Ua ru
11 жовтня 2026 01:04
Мариновані помідори. Фото: кадр з відео.
Червоні й жовті помідори в пряному маринаді мають апетитний вигляд і насичений смак. Завдяки часнику, гірчиці та запашному перцю заготівля виходить ароматною, а сам процес не потребує тривалого приготування маринаду.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Дядя Вова готує вдома, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- помідори — скільки вміститься в літрову банку;
- кріп — кілька гілочок;
- цибуля — 2–3 слайси;
- часник — 2–3 зубчики;
- лавровий лист — 2 шт.;
- чорний перець горошком — 8–10 шт.;
- духмяний перець — 3 горошини;
- гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- оцет 9% — 1 ст. л.;
- вода — скільки знадобиться для заливання.
Спосіб приготування
- На дно чистої літрової банки викласти кріп, цибулю, часник, лавровий лист, обидва види перцю та гірчицю. Щільно наповнити банку помідорами.
- Залити окропом, накрити кришкою та залишити на 10 хвилин.
- Потім злити воду в каструлю й довести до кипіння.
- До помідорів додати сіль, цукор та оцет.
- Залити повторно закипілою водою, герметично закрити банку й залишити до повного охолодження.
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