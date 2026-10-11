Маринованные помидоры с горчицей на зиму: простой рецепт без стерилизации

Маринованные помидоры. Фото: кадр из видео.

Красные и желтые помидоры в пряном маринаде выглядят аппетитно и обладают насыщенным вкусом. Благодаря чесноку, горчице и душистому перцу заготовка получается ароматной, а сам процесс не требует длительного приготовления маринада.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Дядя Вова готовит дома, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

помидоры — столько, сколько поместится в литровую банку;

укроп — несколько веточек;

лук — 2–3 ломтика;

чеснок — 2–3 зубчика;

лавровый лист — 2 шт.;

чёрный перец горошком — 8–10 шт.;

душистый перец — 3 горошины;

горчица в зернах — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

уксус 9% — 1 ст. л.;

вода — столько, сколько понадобится для заливки.

Помидоры в банке. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

На дно чистой литровой банки выложить укроп, лук, чеснок, лавровый лист, оба вида перца и горчицу. Плотно наполнить банку помидорами. Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 10 минут. Затем слить воду в кастрюлю и довести до кипения. В томаты добавить соль, сахар и уксус. Залить повторно кипящей водой, герметично закрыть банку и оставить до полного остывания.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.

Читайте также:

Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.

Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.