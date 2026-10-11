Маринованные помидоры с горчицей на зиму: простой рецепт без стерилизации

Маринованные помидоры на зиму без стерилизации: рецепт на 1 л банку
Красные и желтые помидоры в пряном маринаде выглядят аппетитно и обладают насыщенным вкусом. Благодаря чесноку, горчице и душистому перцу заготовка получается ароматной, а сам процесс не требует длительного приготовления маринада.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Дядя Вова готовит дома, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — столько, сколько поместится в литровую банку;
- укроп — несколько веточек;
- лук — 2–3 ломтика;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- лавровый лист — 2 шт.;
- чёрный перец горошком — 8–10 шт.;
- душистый перец — 3 горошины;
- горчица в зернах — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- вода — столько, сколько понадобится для заливки.
Способ приготовления
- На дно чистой литровой банки выложить укроп, лук, чеснок, лавровый лист, оба вида перца и горчицу. Плотно наполнить банку помидорами.
- Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 10 минут.
- Затем слить воду в кастрюлю и довести до кипения.
- В томаты добавить соль, сахар и уксус.
- Залить повторно кипящей водой, герметично закрыть банку и оставить до полного остывания.
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