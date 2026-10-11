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Главная Вкус Маринованные помидоры на зиму без стерилизации: рецепт на 1 л банку

Маринованные помидоры на зиму без стерилизации: рецепт на 1 л банку

Ua ru
11 октября 2026 01:04
Маринованные помидоры с горчицей на зиму: простой рецепт без стерилизации
Маринованные помидоры. Фото: кадр из видео.

Красные и желтые помидоры в пряном маринаде выглядят аппетитно и обладают насыщенным вкусом. Благодаря чесноку, горчице и душистому перцу заготовка получается ароматной, а сам процесс не требует длительного приготовления маринада.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Дядя Вова готовит дома, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры — столько, сколько поместится в литровую банку;
  • укроп — несколько веточек;
  • лук — 2–3 ломтика;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • чёрный перец горошком — 8–10 шт.;
  • душистый перец — 3 горошины;
  • горчица в зернах — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • уксус 9% — 1 ст. л.;
  • вода — столько, сколько понадобится для заливки.
рецепт маринованих помідорів
Помидоры в банке. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. На дно чистой литровой банки выложить укроп, лук, чеснок, лавровый лист, оба вида перца и горчицу. Плотно наполнить банку помидорами.
  2. Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 10 минут.
  3. Затем слить воду в кастрюлю и довести до кипения.
  4. В томаты добавить соль, сахар и уксус.
  5. Залить повторно кипящей водой, герметично закрыть банку и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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