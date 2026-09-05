Помідори з капустою на зиму: овочеве асорті в маринаді

Мариновані помідори з капустою: рецепт на 2 л банку
Такі мариновані помідори стануть вдалою закускою до картоплі, м’яса чи каш. Капуста залишається хрусткою, а помідори просочуються кисло-солодким маринадом і ароматом спецій. Простий маринад із капустою робить помідори особливо соковитими й ароматними, а овочева начинка додає заготівлі приємної хрусткості.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 700–750 г;
- білокачанна капуста — 250 г;
- солодкий перець — ½ шт.;
- морква — ⅓ шт.;
- часник — 3–4 зубчики;
- парасолька кропу — 1 шт.;
- петрушка — кілька гілочок;
- духмяний перець — 2–3 горошини;
- чорний перець — 4 горошини;
- лавровий лист — 1 шт.;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- оцет 9% — 1,5 ст. л.;
- окріп — скільки знадобиться.
Для великої кількості:
- капуста — 1,3–1,5 кг;
- солодкий перець — 2–3 шт.;
- морква — 2 шт.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, перець нарізати смужками, моркву натерти. Перемішати овочі.
- На дно стерилізованої 2-літрової банки покласти кріп, лавровий лист, часник, петрушку та перець.
- Наповнити банку помідорами, чергуючи їх із капустяною сумішшю.
- Залити окропом, накрити кришкою та залишити на 20 хвилин.
- Воду злити в каструлю, додати сіль і цукор із розрахунку на одну 2-літрову банку.
- Додати оцет, довести до кипіння та проварити кілька хвилин.
- Залити банки киплячим маринадом і відразу герметично закрутити.
- Перевернути банки догори дном, тепло укутати та залишити до повного охолодження.
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