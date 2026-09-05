Помідори з капустою на зиму: овочеве асорті в маринаді

Мариновані помідори з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Такі мариновані помідори стануть вдалою закускою до картоплі, м’яса чи каш. Капуста залишається хрусткою, а помідори просочуються кисло-солодким маринадом і ароматом спецій. Простий маринад із капустою робить помідори особливо соковитими й ароматними, а овочева начинка додає заготівлі приємної хрусткості.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори — 700–750 г;

білокачанна капуста — 250 г;

солодкий перець — ½ шт.;

морква — ⅓ шт.;

часник — 3–4 зубчики;

парасолька кропу — 1 шт.;

петрушка — кілька гілочок;

духмяний перець — 2–3 горошини;

чорний перець — 4 горошини;

лавровий лист — 1 шт.;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

оцет 9% — 1,5 ст. л.;

окріп — скільки знадобиться.

Для великої кількості:

капуста — 1,3–1,5 кг;

солодкий перець — 2–3 шт.;

морква — 2 шт.

Помідори та капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, перець нарізати смужками, моркву натерти. Перемішати овочі. На дно стерилізованої 2-літрової банки покласти кріп, лавровий лист, часник, петрушку та перець. Наповнити банку помідорами, чергуючи їх із капустяною сумішшю. Залити окропом, накрити кришкою та залишити на 20 хвилин. Воду злити в каструлю, додати сіль і цукор із розрахунку на одну 2-літрову банку. Додати оцет, довести до кипіння та проварити кілька хвилин. Залити банки киплячим маринадом і відразу герметично закрутити. Перевернути банки догори дном, тепло укутати та залишити до повного охолодження.

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