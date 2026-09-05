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Головна Смак Мариновані помідори з капустою: рецепт на 2 л банку

Мариновані помідори з капустою: рецепт на 2 л банку

Ua ru
5 вересня 2026 12:44
Помідори з капустою на зиму: овочеве асорті в маринаді
Мариновані помідори з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Такі мариновані помідори стануть вдалою закускою до картоплі, м’яса чи каш. Капуста залишається хрусткою, а помідори просочуються кисло-солодким маринадом і ароматом спецій. Простий маринад із капустою робить помідори особливо соковитими й ароматними, а овочева начинка додає заготівлі приємної хрусткості.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться: 

  • помідори — 700–750 г;
  • білокачанна капуста — 250 г;
  • солодкий перець — ½ шт.;
  • морква — ⅓ шт.;
  • часник — 3–4 зубчики;
  • парасолька кропу — 1 шт.;
  • петрушка — кілька гілочок;
  • духмяний перець — 2–3 горошини;
  • чорний перець — 4 горошини;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • оцет 9% — 1,5 ст. л.;
  • окріп — скільки знадобиться.

Для великої кількості:

  • капуста — 1,3–1,5 кг;
  • солодкий перець — 2–3 шт.;
  • морква — 2 шт.
рецепт маринованих помідорів з капустою
Помідори та капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати, перець нарізати смужками, моркву натерти. Перемішати овочі.
  2. На дно стерилізованої 2-літрової банки покласти кріп, лавровий лист, часник, петрушку та перець.
  3. Наповнити банку помідорами, чергуючи їх із капустяною сумішшю.
  4. Залити окропом, накрити кришкою та залишити на 20 хвилин.
  5. Воду злити в каструлю, додати сіль і цукор із розрахунку на одну 2-літрову банку.
  6. Додати оцет, довести до кипіння та проварити кілька хвилин.
  7. Залити банки киплячим маринадом і відразу герметично закрутити.
  8. Перевернути банки догори дном, тепло укутати та залишити до повного охолодження.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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