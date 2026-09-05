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Главная Вкус Маринованные помидоры с капустой: рецепт на 2 л банку

Маринованные помидоры с капустой: рецепт на 2 л банку

Ua ru
5 сентября 2026 12:44
Помидоры с капустой на зиму: овощное ассорти в маринаде
Маринованные помидоры с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Такие маринованные помидоры станут отличной закуской к картофелю, мясу или кашам. Капуста остается хрустящей, а помидоры пропитываются кисло-сладким маринадом и ароматом специй. Простой маринад с капустой делает помидоры особенно сочными и ароматными, а овощная начинка придает заготовке приятную хрусткость.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры — 700–750 г;
  • белокочанная капуста — 250 г;
  • сладкий перец — ½ шт.;
  • морковь — ⅓ шт.;
  • чеснок — 3–4 зубчика;
  • веточка укропа — 1 шт.;
  • петрушка — несколько веточек;
  • душистый перец — 2–3 горошины;
  • чёрный перец — 4 горошины;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • уксус 9% — 1,5 ст. л.;
  • кипяток — столько, сколько понадобится.

Для большого количества:

  • капуста — 1,3–1,5 кг;
  • сладкий перец — 2–3 шт.;
  • морковь — 2 шт.
рецепт маринованих помідорів з капустою
Помидоры и капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, перец нарезать полосками, морковь натереть. Перемешать овощи.
  2. На дно стерилизованной 2-литровой банки положить укроп, лавровый лист, чеснок, петрушку и перец.
  3. Наполнить банку помидорами, чередуя их с капустной смесью.
  4. Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 20 минут.
  5. Воду слить в кастрюлю, добавить соль и сахар из расчёта на одну 2-литровую банку.
  6. Добавить уксус, довести до кипения и проварить несколько минут.
  7. Залить банки кипящим маринадом и сразу герметично закрутить.
  8. Перевернуть банки вверх дном, тепло укутать и оставить до полного остывания.

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консервация рецепт капуста на зиму маринованные помидоры
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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