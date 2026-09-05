Помидоры с капустой на зиму: овощное ассорти в маринаде

Маринованные помидоры с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Такие маринованные помидоры станут отличной закуской к картофелю, мясу или кашам. Капуста остается хрустящей, а помидоры пропитываются кисло-сладким маринадом и ароматом специй. Простой маринад с капустой делает помидоры особенно сочными и ароматными, а овощная начинка придает заготовке приятную хрусткость.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры — 700–750 г;

белокочанная капуста — 250 г;

сладкий перец — ½ шт.;

морковь — ⅓ шт.;

чеснок — 3–4 зубчика;

веточка укропа — 1 шт.;

петрушка — несколько веточек;

душистый перец — 2–3 горошины;

чёрный перец — 4 горошины;

лавровый лист — 1 шт.;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

уксус 9% — 1,5 ст. л.;

кипяток — столько, сколько понадобится.

Для большого количества:

капуста — 1,3–1,5 кг;

сладкий перец — 2–3 шт.;

морковь — 2 шт.

Помидоры и капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, перец нарезать полосками, морковь натереть. Перемешать овощи. На дно стерилизованной 2-литровой банки положить укроп, лавровый лист, чеснок, петрушку и перец. Наполнить банку помидорами, чередуя их с капустной смесью. Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 20 минут. Воду слить в кастрюлю, добавить соль и сахар из расчёта на одну 2-литровую банку. Добавить уксус, довести до кипения и проварить несколько минут. Залить банки кипящим маринадом и сразу герметично закрутить. Перевернуть банки вверх дном, тепло укутать и оставить до полного остывания.

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