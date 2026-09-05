Помидоры с капустой на зиму: овощное ассорти в маринаде

Маринованные помидоры с капустой: рецепт на 2 л банку
Такие маринованные помидоры станут отличной закуской к картофелю, мясу или кашам. Капуста остается хрустящей, а помидоры пропитываются кисло-сладким маринадом и ароматом специй. Простой маринад с капустой делает помидоры особенно сочными и ароматными, а овощная начинка придает заготовке приятную хрусткость.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 700–750 г;
- белокочанная капуста — 250 г;
- сладкий перец — ½ шт.;
- морковь — ⅓ шт.;
- чеснок — 3–4 зубчика;
- веточка укропа — 1 шт.;
- петрушка — несколько веточек;
- душистый перец — 2–3 горошины;
- чёрный перец — 4 горошины;
- лавровый лист — 1 шт.;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 1,5 ст. л.;
- кипяток — столько, сколько понадобится.
Для большого количества:
- капуста — 1,3–1,5 кг;
- сладкий перец — 2–3 шт.;
- морковь — 2 шт.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, перец нарезать полосками, морковь натереть. Перемешать овощи.
- На дно стерилизованной 2-литровой банки положить укроп, лавровый лист, чеснок, петрушку и перец.
- Наполнить банку помидорами, чередуя их с капустной смесью.
- Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 20 минут.
- Воду слить в кастрюлю, добавить соль и сахар из расчёта на одну 2-литровую банку.
- Добавить уксус, довести до кипения и проварить несколько минут.
- Залить банки кипящим маринадом и сразу герметично закрутить.
- Перевернуть банки вверх дном, тепло укутать и оставить до полного остывания.
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