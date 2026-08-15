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Головна Смак Мариновані помідори з медом: рецепт на 0,5 л банку

Мариновані помідори з медом: рецепт на 0,5 л банку

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 13:44
Мариновані помідори з медовою ноткою: проста заготівля на зиму
Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Ці мариновані помідори люблять за незвичайний смак: у маринаді немає великої кількості цукру, адже його роль виконує мед. Помідори виходять ароматними, соковитими та з легкою солодкуватою ноткою, а сам рецепт чудово підходить для невеликих баночок.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — 350 г;
  • кріп, листя смородини та вишні — до смаку;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • чорний перець горошком — до смаку;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • оцет 9% — 0,5 ст. л.;
  • кип’ячена вода — скільки увійде.
рецепт маринованих помідорів
Помідори в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. У чисту банку викласти зелень, лавровий лист, часник і перець. 
  2. Щільно наповнити її помідорами, додати сіль, мед та оцет.
  3. Залити банку кип’яченою водою, накрити кришкою та поставити в каструлю з теплою водою на рушник. 
  4. Після закипання стерилізувати 0,5-літрову банку 7 хвилин.
  5. Готову банку герметично закрутити, перевернути та залишити до повного охолодження.

Помідори виходять ароматними, соковитими й з приємною медовою ноткою. Така консервація чудово смакує взимку з картоплею, м’ясом та домашніми гарнірами.

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консервація рецепт мариновані помідори
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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