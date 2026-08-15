Мариновані помідори з медовою ноткою: проста заготівля на зиму

Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Ці мариновані помідори люблять за незвичайний смак: у маринаді немає великої кількості цукру, адже його роль виконує мед. Помідори виходять ароматними, соковитими та з легкою солодкуватою ноткою, а сам рецепт чудово підходить для невеликих баночок.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — 350 г;

кріп, листя смородини та вишні — до смаку;

лавровий лист — 1 шт.;

часник — 3 зубчики;

чорний перець горошком — до смаку;

сіль — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.;

оцет 9% — 0,5 ст. л.;

кип’ячена вода — скільки увійде.

Помідори в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

У чисту банку викласти зелень, лавровий лист, часник і перець. Щільно наповнити її помідорами, додати сіль, мед та оцет. Залити банку кип’яченою водою, накрити кришкою та поставити в каструлю з теплою водою на рушник. Після закипання стерилізувати 0,5-літрову банку 7 хвилин. Готову банку герметично закрутити, перевернути та залишити до повного охолодження.

Помідори виходять ароматними, соковитими й з приємною медовою ноткою. Така консервація чудово смакує взимку з картоплею, м’ясом та домашніми гарнірами.

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