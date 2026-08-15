Маринованные помидоры с медовой ноткой: простая заготовка на зиму

Маринованные помидоры с медом: рецепт на банку 0,5 л
Эти маринованные помидоры ценятся за необычный вкус: в маринаде нет большого количества сахара, ведь его роль выполняет мед. Помидоры получаются ароматными, сочными и с лёгкой сладковатой ноткой, а сам рецепт прекрасно подходит для небольших баночек.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 350 г;
- укроп, листья смородины и вишни — по вкусу;
- лавровый лист — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- черный перец горошком — по вкусу;
- соль — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- уксус 9% — 0,5 ст. л.;
- кипяченая вода — сколько поместится.
Способ приготовления
- В чистую банку выложить зелень, лавровый лист, чеснок и перец.
- Плотно наполнить её помидорами, добавить соль, мед и уксус.
- Залить банку кипяченой водой, накрыть крышкой и поставить в кастрюлю с теплой водой на полотенце.
- После закипания стерилизовать 0,5-литровую банку 7 минут.
- Готовую банку герметично закрутить, перевернуть и оставить до полного остывания.
Помидоры получаются ароматными, сочными и с приятной медовой ноткой. Такая консервация прекрасно сочетается зимой с картофелем, мясом и домашними гарнирами.
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