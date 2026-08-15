Маринованные помидоры с медовой ноткой: простая заготовка на зиму

Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Эти маринованные помидоры ценятся за необычный вкус: в маринаде нет большого количества сахара, ведь его роль выполняет мед. Помидоры получаются ароматными, сочными и с лёгкой сладковатой ноткой, а сам рецепт прекрасно подходит для небольших баночек.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — 350 г;

укроп, листья смородины и вишни — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

черный перец горошком — по вкусу;

соль — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.;

уксус 9% — 0,5 ст. л.;

кипяченая вода — сколько поместится.

Помидоры в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

В чистую банку выложить зелень, лавровый лист, чеснок и перец. Плотно наполнить её помидорами, добавить соль, мед и уксус. Залить банку кипяченой водой, накрыть крышкой и поставить в кастрюлю с теплой водой на полотенце. После закипания стерилизовать 0,5-литровую банку 7 минут. Готовую банку герметично закрутить, перевернуть и оставить до полного остывания.

Помидоры получаются ароматными, сочными и с приятной медовой ноткой. Такая консервация прекрасно сочетается зимой с картофелем, мясом и домашними гарнирами.

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