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Головна Смак Мариновані помідори з перцем і часником: рецепт консервації на 3 кг

Мариновані помідори з перцем і часником: рецепт консервації на 3 кг

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 14:44
Помідори з перцем у пікантному маринаді: заготівля на зиму
Мариновані помідори з перцем і часником. Фото: smachnenke.com.ua

Ці помідори варто заготовити на зиму, якщо хочеться яскравої та ароматної консервації. Солодкий перець і часник додають помідорам насиченого смаку, а простий маринад робить заготівлю особливо вдалою до картоплі, м’яса та домашніх гарнірів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — 3 кг;
  • часник — 2 головки;
  • болгарський перець — 2 шт.;
  • запашний і чорний перець горошком — до смаку;
  • лавровий лист — до смаку;
  • парасольки кропу — за бажанням;
  • оцет 9% — 1,5 ст. л. на банку 1,5 л;
  • вода — 3 л;
  • сіль — 3 ст. л.;
  • цукор — 8 ст. л.
рецепт маринованих помідорів
Помідори та перці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори проколоти зубочисткою, болгарський перець очистити й нарізати великими шматочками. Часник розрізати вздовж навпіл.
  2. У стерильні банки покласти перець горошком, лавровий лист, кріп і часник.
  3. Щільно заповнити помідорами та шматочками болгарського перцю.
  4. Залити банки окропом, накрити кришками та залишити на 10–15 хвилин.
  5. Воду злити в каструлю, додати сіль і цукор. Довести до кипіння та проварити 2–3 хвилини.
  6. У кожну 1,5-літрову банку влити 1,5 столової ложки оцту. Залити киплячим маринадом і герметично закрутити.
  7. Банки обережно перевернути, накрити рушником і залишити до повного охолодження.

Помідори виходять ароматними, соковитими та з легкою пікантною ноткою. Така консервація чудово смакує взимку з картоплею, м’ясом і гарнірами.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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