Помідори з перцем у пікантному маринаді: заготівля на зиму

Мариновані помідори з перцем і часником: рецепт консервації на 3 кг
Ці помідори варто заготовити на зиму, якщо хочеться яскравої та ароматної консервації. Солодкий перець і часник додають помідорам насиченого смаку, а простий маринад робить заготівлю особливо вдалою до картоплі, м’яса та домашніх гарнірів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 3 кг;
- часник — 2 головки;
- болгарський перець — 2 шт.;
- запашний і чорний перець горошком — до смаку;
- лавровий лист — до смаку;
- парасольки кропу — за бажанням;
- оцет 9% — 1,5 ст. л. на банку 1,5 л;
- вода — 3 л;
- сіль — 3 ст. л.;
- цукор — 8 ст. л.
Спосіб приготування
- Помідори проколоти зубочисткою, болгарський перець очистити й нарізати великими шматочками. Часник розрізати вздовж навпіл.
- У стерильні банки покласти перець горошком, лавровий лист, кріп і часник.
- Щільно заповнити помідорами та шматочками болгарського перцю.
- Залити банки окропом, накрити кришками та залишити на 10–15 хвилин.
- Воду злити в каструлю, додати сіль і цукор. Довести до кипіння та проварити 2–3 хвилини.
- У кожну 1,5-літрову банку влити 1,5 столової ложки оцту. Залити киплячим маринадом і герметично закрутити.
- Банки обережно перевернути, накрити рушником і залишити до повного охолодження.
Помідори виходять ароматними, соковитими та з легкою пікантною ноткою. Така консервація чудово смакує взимку з картоплею, м’ясом і гарнірами.
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