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Главная Вкус Маринованные помидоры с перцем и чесноком: рецепт консервации на 3 кг

Маринованные помидоры с перцем и чесноком: рецепт консервации на 3 кг

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 14:44
Помидоры с перцем в пикантном маринаде: заготовка на зиму
Маринованные помидоры с перцем и чесноком. Фото: smachnenke.com.ua

Эти помидоры стоит заготовить на зиму, если хочется яркой и ароматной консервации. Сладкий перец и чеснок придают помидорам насыщенный вкус, а простой маринад делает эту заготовку особенно подходящей к картофелю, мясу и домашним гарнирам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 3 кг;
  • чеснок — 2 головки;
  • болгарский перец — 2 шт.;
  • душистый и черный перец горошком — по вкусу;
  • лавровый лист — по вкусу;
  • веточки укропа — по желанию;
  • уксус 9% — 1,5 ст. л. на банку объёмом 1,5 л;
  • вода — 3 л;
  • соль — 3 ст. л.;
  • сахар — 8 ст. л.
рецепт маринованих помідорів
Помидоры и перец. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры проколоть зубочисткой, болгарский перец очистить и нарезать крупными кусочками. Чеснок разрезать вдоль пополам.
  2. В стерильные банки положить перец горошком, лавровый лист, укроп и чеснок.
  3. Плотно заполнить помидорами и кусочками болгарского перца.
  4. Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 10–15 минут.
  5. Воду слить в кастрюлю, добавить соль и сахар. Довести до кипения и проварить 2–3 минуты.
  6. В каждую 1,5-литровую банку влить 1,5 столовой ложки уксуса. Залить кипящим маринадом и герметично закрутить.
  7. Банки осторожно перевернуть, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания.

Помидоры получаются ароматными, сочными и с лёгкой пикантной ноткой. Такая консервация прекрасно сочетается зимой с картофелем, мясом и гарнирами.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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