Мариновані помідори з перцем і часником: рецепт консервації на 3 кг

Мариновані помідори з перцем і часником. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Ці помідори варто заготовити на зиму, якщо хочеться яскравої та ароматної консервації. Солодкий перець і часник додають помідорам насиченого смаку, а простий маринад робить заготівлю особливо вдалою до картоплі, м’яса та домашніх гарнірів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — 3 кг;

часник — 2 головки;

болгарський перець — 2 шт.;

запашний і чорний перець горошком — до смаку;

лавровий лист — до смаку;

парасольки кропу — за бажанням;

оцет 9% — 1,5 ст. л. на банку 1,5 л;

вода — 3 л;

сіль — 3 ст. л.;

цукор — 8 ст. л.

Помідори та перці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори проколоти зубочисткою, болгарський перець очистити й нарізати великими шматочками. Часник розрізати вздовж навпіл. У стерильні банки покласти перець горошком, лавровий лист, кріп і часник. Щільно заповнити помідорами та шматочками болгарського перцю. Залити банки окропом, накрити кришками та залишити на 10–15 хвилин. Воду злити в каструлю, додати сіль і цукор. Довести до кипіння та проварити 2–3 хвилини. У кожну 1,5-літрову банку влити 1,5 столової ложки оцту. Залити киплячим маринадом і герметично закрутити. Банки обережно перевернути, накрити рушником і залишити до повного охолодження.

Помідори виходять ароматними, соковитими та з легкою пікантною ноткою. Така консервація чудово смакує взимку з картоплею, м’ясом і гарнірами.

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