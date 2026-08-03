Мариновані сливи на зиму: ароматний рецепт пікантної закуски

Мариновані сливи на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли сезон слив у самому розпалі, варто приготувати не лише варення чи компоти, а й незвичайну закуску. Мариновані сливи мають приємний кисло-солодкий смак із пряними нотками, чудово смакують до запеченого м'яса, птиці та святкових страв.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сливи — 2 кг.

У кожну півлітрову банку:

лавровий лист — 1 шт.;

перець чорний горошком — 4–5 шт.;

гвоздика — 2 бутони.

Для маринаду (на 1 л води):

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цукор — 500 г;

оцет 9% — 120 мл.

Маринад для слив. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Сливи помити, розрізати навпіл і видалити кісточки, намагаючись зберегти половинки цілими. У стерильні півлітрові банки покласти лавровий лист, чорний перець і гвоздику. Щільно заповнити банки сливами, залити окропом і залишити на 15 хвилин. Злити воду в каструлю, виміряти її об'єм, додати цукор і оцет. Довести маринад до кипіння та проварити 2–3 хвилини. Залити сливи гарячим маринадом до самого верху, герметично закрити банки, перевернути догори дном, укутати ковдрою та залишити до повного охолодження.

Із 2 кг слив виходить приблизно 5 півлітрових банок ароматної заготовки.

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