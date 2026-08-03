Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Маринованные сливы на зиму из 2 кг: рецепт закуски к мясу

Маринованные сливы на зиму из 2 кг: рецепт закуски к мясу

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 12:44
Маринованные сливы на зиму: ароматный рецепт пикантной закуски
Маринованные сливы на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда сезон слив в самом разгаре, стоит приготовить не только варенье или компоты, но и необычную закуску. Маринованные сливы обладают приятным кисло-сладким вкусом с пряными нотками, прекрасно сочетаются с запеченным мясом, птицей и праздничными блюдами.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сливы — 2 кг.

В каждую пол-литровую банку:

  • лавровый лист — 1 шт.;
  • черный перец горошком — 4–5 шт.;
  • гвоздика — 2 бутона.

Для маринада (на 1 л воды):

Читайте также:
  • сахар — 500 г;
  • уксус 9% — 120 мл.
рецепт маринованих слив
Маринад для слив. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить косточки, стараясь сохранить половинки целыми.
  2. В стерильные полулитровые банки положить лавровый лист, черный перец и гвоздику.
  3. Плотно наполнить банки сливами, залить кипятком и оставить на 15 минут.
  4. Слить воду в кастрюлю, отмерить ее объём, добавить сахар и уксус.
  5. Довести маринад до кипения и проварить 2–3 минуты.
  6. Залить сливы горячим маринадом до самого верха, герметично закрыть банки, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания.

Из 2 кг слив получается примерно 5 полулитровых банок ароматной заготовки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления варенья и джемов на зиму

Ароматное варенье из кабачков с лимоном и апельсином: рецепт заготовки на зиму.

Густое клубничное варенье "по-старинке": так готовили наши бабушки.

Какие заготовки можно сделать из молодых шишек: сладости прямо из-под ног.

Узнайте, как "спасти" подгоревшее варенье — хозяйкам на заметку.

Густое сливовое варенье на зиму — готовится на одной сковороде.

консервация рецепт обработка слив
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации