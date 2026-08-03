Мариновані сливи на зиму з 2 кг: рецепт закуски до м’яса
Коли сезон слив у самому розпалі, варто приготувати не лише варення чи компоти, а й незвичайну закуску. Мариновані сливи мають приємний кисло-солодкий смак із пряними нотками, чудово смакують до запеченого м'яса, птиці та святкових страв.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сливи — 2 кг.
У кожну півлітрову банку:
- лавровий лист — 1 шт.;
- перець чорний горошком — 4–5 шт.;
- гвоздика — 2 бутони.
Для маринаду (на 1 л води):
- цукор — 500 г;
- оцет 9% — 120 мл.
Спосіб приготування
- Сливи помити, розрізати навпіл і видалити кісточки, намагаючись зберегти половинки цілими.
- У стерильні півлітрові банки покласти лавровий лист, чорний перець і гвоздику.
- Щільно заповнити банки сливами, залити окропом і залишити на 15 хвилин.
- Злити воду в каструлю, виміряти її об'єм, додати цукор і оцет.
- Довести маринад до кипіння та проварити 2–3 хвилини.
- Залити сливи гарячим маринадом до самого верху, герметично закрити банки, перевернути догори дном, укутати ковдрою та залишити до повного охолодження.
Із 2 кг слив виходить приблизно 5 півлітрових банок ароматної заготовки.
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