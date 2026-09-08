Рецепт маринованих слив із часником і м’ятою на зиму: оригінальна закуска з пікантним смаком, яка стане цікавою альтернативою традиційним фруктовим заготівлям.

Мариновані сливи з часником. Фото: smachnenke.com.ua

Щільні сливи з пряною начинкою з м’яти, часнику та чилі після маринування набувають насиченого кисло-солодкого смаку з легкою гостротою. Рецепт не потребує складних кулінарних прийомів, а головне — правильно вибрати сливи, які не розваряться під час стерилізації.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

сливи — 16–18 шт.;

сушена м’ята — 6 ст. ложок;

часник — 8 зубчиків;

перець чилі грубого помелу — 1 ч. ложка;

лавровий лист — 1 шт.;

парасольки кропу — 1–2 шт.;

чорний перець горошком — 10 шт.;

цукор — 2 ст. ложки;

сіль — 2 ст. ложки;

яблучний оцет — 2 ст. ложки.

Сливи в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Обрати щільні сливи без пошкоджень, промити, зробити бічний надріз і видалити кісточки, залишаючи половинки з’єднаними. Змішати сушену м’яту, дрібно нарізаний або натертий часник і чилі. Наповнити кожну сливу приблизно 1 ч. ложкою начинки. Чисту банку наповнити сливами, попередньо виклавши на дно лавровий лист, кріп і чорний перець. Додати сіль, цукор та яблучний оцет. Залити сливи окропом до верху, накрити кришкою та поставити банку в каструлю з водою до плічок. Після закипання стерилізувати 10–15 хвилин. Готову банку обережно дістати, герметично закрити, перевернути догори дном і тепло укутати. Залишити до повного охолодження. За відсутності яблучного оцту використати 1 ст. ложку звичайного оцту 9%.

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