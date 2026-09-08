Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Мариновані сливи з часником на зиму: рецепт безпрограшної закуски

Мариновані сливи з часником на зиму: рецепт безпрограшної закуски

Ua ru
8 вересня 2026 12:44
Рецепт маринованих слив із часником і м’ятою на зиму: оригінальна закуска з пікантним смаком, яка стане цікавою альтернативою традиційним фруктовим заготівлям.
Мариновані сливи з часником. Фото: smachnenke.com.ua

Щільні сливи з пряною начинкою з м’яти, часнику та чилі після маринування набувають насиченого кисло-солодкого смаку з легкою гостротою. Рецепт не потребує складних кулінарних прийомів, а головне — правильно вибрати сливи, які не розваряться під час стерилізації.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • сливи — 16–18 шт.;
  • сушена м’ята — 6 ст. ложок;
  • часник — 8 зубчиків;
  • перець чилі грубого помелу — 1 ч. ложка;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • парасольки кропу — 1–2 шт.;
  • чорний перець горошком — 10 шт.;
  • цукор — 2 ст. ложки;
  • сіль — 2 ст. ложки;
  • яблучний оцет — 2 ст. ложки.
рецепт маринованих слив
Сливи в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Обрати щільні сливи без пошкоджень, промити, зробити бічний надріз і видалити кісточки, залишаючи половинки з’єднаними.
  2. Змішати сушену м’яту, дрібно нарізаний або натертий часник і чилі.
  3. Наповнити кожну сливу приблизно 1 ч. ложкою начинки.
  4. Чисту банку наповнити сливами, попередньо виклавши на дно лавровий лист, кріп і чорний перець. Додати сіль, цукор та яблучний оцет.
  5. Залити сливи окропом до верху, накрити кришкою та поставити банку в каструлю з водою до плічок. Після закипання стерилізувати 10–15 хвилин.
  6. Готову банку обережно дістати, герметично закрити, перевернути догори дном і тепло укутати. Залишити до повного охолодження.
  7. За відсутності яблучного оцту використати 1 ст. ложку звичайного оцту 9%.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками

Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму. 

Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026. 

Читайте також:

Рецепт квашених огірків в пляшках: зберігаються 2 місяці. 

Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %. 

Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні.

консервація рецепт закуска слива
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації