Рецепт маринованных слив с чесноком и мятой на зиму: оригинальная закуска с пикантным вкусом, которая станет интересной альтернативой традиционным фруктовым заготовкам.

Маринованные сливы с чесноком на зиму: рецепт безупречной закуски
Плотные сливы с пряной начинкой из мяты, чеснока и чили после маринования приобретают насыщенный кисло-сладкий вкус с легкой остротой. Рецепт не требует сложных кулинарных приёмов, а главное — правильно выбрать сливы, которые не разварятся во время стерилизации.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сливы — 16–18 шт.;
- сушеная мята — 6 ст. ложек;
- чеснок — 8 зубчиков;
- перец чили грубого помола — 1 ч. ложка;
- лавровый лист — 1 шт.;
- зонтики укропа — 1–2 шт.;
- чёрный перец горошком — 10 шт.;
- сахар — 2 ст. ложки;
- соль — 2 ст. ложки;
- яблочный уксус — 2 ст. ложки.
Способ приготовления
- Выбрать плотные сливы без повреждений, промыть, сделать боковой надрез и удалить косточки, оставляя половинки соединенными.
- Смешать сушеную мяту, мелко нарезанный или натертый чеснок и чили.
- Наполнить каждую сливу примерно 1 ч. ложкой начинки.
- Чистую банку наполнить сливами, предварительно выложив на дно лавровый лист, укроп и черный перец. Добавить соль, сахар и яблочный уксус.
- Залить сливы кипятком до верха, накрыть крышкой и поставить банку в кастрюлю с водой по плечики. После закипания стерилизовать 10–15 минут.
- Готовую банку осторожно достать, герметично закрыть, перевернуть вверх дном и тепло укутать. Оставить до полного остывания.
- При отсутствии яблочного уксуса использовать 1 ст. ложку обычного уксуса 9%.
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