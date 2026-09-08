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Главная Вкус Маринованные сливы с чесноком на зиму: рецепт безупречной закуски

Маринованные сливы с чесноком на зиму: рецепт безупречной закуски

Ua ru
8 сентября 2026 12:44
Рецепт маринованных слив с чесноком и мятой на зиму: оригинальная закуска с пикантным вкусом, которая станет интересной альтернативой традиционным фруктовым заготовкам.
Маринованные сливы с чесноком. Фото: smachnenke.com.ua

Плотные сливы с пряной начинкой из мяты, чеснока и чили после маринования приобретают насыщенный кисло-сладкий вкус с легкой остротой. Рецепт не требует сложных кулинарных приёмов, а главное — правильно выбрать сливы, которые не разварятся во время стерилизации.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • сливы — 16–18 шт.;
  • сушеная мята — 6 ст. ложек;
  • чеснок — 8 зубчиков;
  • перец чили грубого помола — 1 ч. ложка;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • зонтики укропа — 1–2 шт.;
  • чёрный перец горошком — 10 шт.;
  • сахар — 2 ст. ложки;
  • соль — 2 ст. ложки;
  • яблочный уксус — 2 ст. ложки.
рецепт маринованих слив
Сливы в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Выбрать плотные сливы без повреждений, промыть, сделать боковой надрез и удалить косточки, оставляя половинки соединенными.
  2. Смешать сушеную мяту, мелко нарезанный или натертый чеснок и чили.
  3. Наполнить каждую сливу примерно 1 ч. ложкой начинки.
  4. Чистую банку наполнить сливами, предварительно выложив на дно лавровый лист, укроп и черный перец. Добавить соль, сахар и яблочный уксус.
  5. Залить сливы кипятком до верха, накрыть крышкой и поставить банку в кастрюлю с водой по плечики. После закипания стерилизовать 10–15 минут.
  6. Готовую банку осторожно достать, герметично закрыть, перевернуть вверх дном и тепло укутать. Оставить до полного остывания.
  7. При отсутствии яблочного уксуса использовать 1 ст. ложку обычного уксуса 9%.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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