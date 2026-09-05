Маринований солодкий перець: швидка заготівля на зиму

Маринований перець "П’ятихвилинка" на зиму: знадобиться 3 кг
Ua ru
5 вересня 2026 14:44
Маринований перець. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт стане у пригоді, коли хочеться без зайвих клопотів заготовити на зиму одразу кілька кілограмів солодкого перцю. Мінімум часу біля плити — і готова ароматна закуска, яка урізноманітнить домашнє меню в холодний сезон.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- солодкий перець — 3 кг очищеного;
- вода — 750 мл;
- цукор — 1 склянка;
- сіль — 2 ст. л.;
- оцет 9% — 250 мл.
Спосіб приготування
- Перець промийте, очистіть від плодоніжок, насіння та перегородок. Наріжте великими смужками або шматочками.
- Перекладіть у каструлю, додайте воду, цукор, сіль та оцет. Перемішайте й доведіть до кипіння на середньому вогні.
- Після закипання варіть 5–10 хвилин, обережно перемішуючи. Не переварюйте, щоб перець залишився хрумким.
- Гарячий перець розкладіть у стерилізовані банки, залийте маринадом до верху та закрийте стерилізованими кришками.
- Банки накрийте теплою ковдрою й залиште до повного охолодження. Зберігайте в прохолодному темному місці.
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