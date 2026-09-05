Маринований солодкий перець: швидка заготівля на зиму

Маринований перець. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане у пригоді, коли хочеться без зайвих клопотів заготовити на зиму одразу кілька кілограмів солодкого перцю. Мінімум часу біля плити — і готова ароматна закуска, яка урізноманітнить домашнє меню в холодний сезон.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

солодкий перець — 3 кг очищеного;

вода — 750 мл;

цукор — 1 склянка;

сіль — 2 ст. л.;

оцет 9% — 250 мл.

Мариновані перці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Перець промийте, очистіть від плодоніжок, насіння та перегородок. Наріжте великими смужками або шматочками. Перекладіть у каструлю, додайте воду, цукор, сіль та оцет. Перемішайте й доведіть до кипіння на середньому вогні. Після закипання варіть 5–10 хвилин, обережно перемішуючи. Не переварюйте, щоб перець залишився хрумким. Гарячий перець розкладіть у стерилізовані банки, залийте маринадом до верху та закрийте стерилізованими кришками. Банки накрийте теплою ковдрою й залиште до повного охолодження. Зберігайте в прохолодному темному місці.

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