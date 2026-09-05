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Головна Смак Маринований перець "П’ятихвилинка" на зиму: знадобиться 3 кг

Маринований перець "П’ятихвилинка" на зиму: знадобиться 3 кг

Ua ru
5 вересня 2026 14:44
Маринований солодкий перець: швидка заготівля на зиму
Маринований перець. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане у пригоді, коли хочеться без зайвих клопотів заготовити на зиму одразу кілька кілограмів солодкого перцю. Мінімум часу біля плити — і готова ароматна закуска, яка урізноманітнить домашнє меню в холодний сезон.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • солодкий перець — 3 кг очищеного;
  • вода — 750 мл;
  • цукор — 1 склянка;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • оцет 9% — 250 мл.
рецепт маринованого перцю на зиму
Мариновані перці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Перець промийте, очистіть від плодоніжок, насіння та перегородок. Наріжте великими смужками або шматочками.
  2. Перекладіть у каструлю, додайте воду, цукор, сіль та оцет. Перемішайте й доведіть до кипіння на середньому вогні.
  3. Після закипання варіть 5–10 хвилин, обережно перемішуючи. Не переварюйте, щоб перець залишився хрумким.
  4. Гарячий перець розкладіть у стерилізовані банки, залийте маринадом до верху та закрийте стерилізованими кришками.
  5. Банки накрийте теплою ковдрою й залиште до повного охолодження. Зберігайте в прохолодному темному місці.

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консервація рецепт заготівля на зиму маринований перець
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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