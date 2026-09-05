Маринованный сладкий перец: быстрая заготовка на зиму

Маринованный перец "Пятиминутка" на зиму: потребуется 3 кг
Ua ru
5 сентября 2026 14:44
Маринованный перец. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт пригодится, когда хочется без лишних хлопот заготовить на зиму сразу несколько килограммов сладкого перца. Минимальное время у плиты — и готова ароматная закуска, которая разнообразит домашнее меню в холодное время года.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- сладкий перец — 3 кг очищенного;
- вода — 750 мл;
- сахар — 1 стакан;
- соль — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 250 мл.
Способ приготовления
- Перец промойте, очистите от плодоножек, семян и перегородок. Нарежьте крупными полосками или кусочками.
- Переложите в кастрюлю, добавьте воду, сахар, соль и уксус. Перемешайте и доведите до кипения на среднем огне.
- После закипания варите 5–10 минут, осторожно перемешивая. Не переваривайте, чтобы перец остался хрустящим.
- Распределите горячий перец по стерилизованным банкам, залейте маринадом до верха и закройте стерилизованными крышками.
- Банки накройте теплым одеялом и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном тёмном месте.
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