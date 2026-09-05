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Главная Вкус Маринованный перец "Пятиминутка" на зиму: потребуется 3 кг

Маринованный перец "Пятиминутка" на зиму: потребуется 3 кг

Ua ru
5 сентября 2026 14:44
Маринованный сладкий перец: быстрая заготовка на зиму
Маринованный перец. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт пригодится, когда хочется без лишних хлопот заготовить на зиму сразу несколько килограммов сладкого перца. Минимальное время у плиты — и готова ароматная закуска, которая разнообразит домашнее меню в холодное время года.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • сладкий перец — 3 кг очищенного;
  • вода — 750 мл;
  • сахар — 1 стакан;
  • соль — 2 ст. л.;
  • уксус 9% — 250 мл.
рецепт маринованого перцю на зиму
Маринованный перец. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Перец промойте, очистите от плодоножек, семян и перегородок. Нарежьте крупными полосками или кусочками.
  2. Переложите в кастрюлю, добавьте воду, сахар, соль и уксус. Перемешайте и доведите до кипения на среднем огне.
  3. После закипания варите 5–10 минут, осторожно перемешивая. Не переваривайте, чтобы перец остался хрустящим.
  4. Распределите горячий перец по стерилизованным банкам, залейте маринадом до верха и закройте стерилизованными крышками.
  5. Банки накройте теплым одеялом и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном тёмном месте.

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консервация рецепт заготовка на зиму маринованный перец
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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