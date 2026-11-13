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Головна Смак Медовий торт "Рижик": виходить смачніше за "Медовик" та "Спартак"

Медовий торт "Рижик": виходить смачніше за "Медовик" та "Спартак"

Ua ru
13 листопада 2026 03:04
Медовий торт із ніжним сметанним кремом: простий рецепт домашнього Рижика Фото: smachnenke.com.ua
Медовий торт "Рижик". Фото: smachnenke.com.ua

"Рижик" — улюблена домашня випічка, яка підкорює насиченим медовим ароматом і м’якою текстурою. Після ночі в холодильнику коржі добре просочуються кремом, а торт стає ще смачнішим.

Рецепт опублікували Smachnenk, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • вершкове масло — 100 г;
  • сода — 2 ч. л.;
  • цукор — 1 склянка;
  • мед — 2 ст. л.;
  • борошно — приблизно 4 склянки.

Для крему:

  • густа жирна сметана — 500 мл;
  • цукор — 200 г;
  • молоко — до 150 г;
  • ванілін — дрібка.
рецепт медового торта
Шматок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. У жаростійкій мисці змішати яйця, цукор, масло, мед і соду.
  2. Прогріти на водяній бані, постійно помішуючи, доки маса спіниться та збільшиться в об’ємі.
  3. До просіяного борошна додати медову суміш і замісити м’яке пластичне тісто.
  4. Розділити його на 10–12 частин, тонко розкачати, наколоти виделкою та випікати за температури 180 °C приблизно 5–7 хвилин.
  5. Гарячі коржі обрізати за формою, обрізки залишити для посипання.
  6. Сметану збити із цукром і ваніліном, поступово додаючи молоко до потрібної консистенції.
  7. Перемастити охолоджені коржі кремом, змастити верх і боки, посипати подрібненими обрізками.
  8. Поставити торт у холодильник на 8–12 годин, щоб він добре просочився.

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десерт торт рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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