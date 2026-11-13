Медовий торт "Рижик". Фото: smachnenke.com.ua

"Рижик" — улюблена домашня випічка, яка підкорює насиченим медовим ароматом і м’якою текстурою. Після ночі в холодильнику коржі добре просочуються кремом, а торт стає ще смачнішим.

Рецепт опублікували Smachnenk, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

вершкове масло — 100 г;

сода — 2 ч. л.;

цукор — 1 склянка;

мед — 2 ст. л.;

борошно — приблизно 4 склянки.

Для крему:

густа жирна сметана — 500 мл;

цукор — 200 г;

молоко — до 150 г;

ванілін — дрібка.

Шматок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

У жаростійкій мисці змішати яйця, цукор, масло, мед і соду. Прогріти на водяній бані, постійно помішуючи, доки маса спіниться та збільшиться в об’ємі. До просіяного борошна додати медову суміш і замісити м’яке пластичне тісто. Розділити його на 10–12 частин, тонко розкачати, наколоти виделкою та випікати за температури 180 °C приблизно 5–7 хвилин. Гарячі коржі обрізати за формою, обрізки залишити для посипання. Сметану збити із цукром і ваніліном, поступово додаючи молоко до потрібної консистенції. Перемастити охолоджені коржі кремом, змастити верх і боки, посипати подрібненими обрізками. Поставити торт у холодильник на 8–12 годин, щоб він добре просочився.

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