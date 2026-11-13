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Главная Вкус Медовый торт "Рыжик": получается вкуснее, чем "Медовик" и "Спартак"

Медовый торт "Рыжик": получается вкуснее, чем "Медовик" и "Спартак"

Ua ru
13 ноября 2026 03:04
Медовый торт с нежным сметанным кремом: простой рецепт домашнего «Рыжика» Фото: smachnenke.com.ua
Медовый торт "Рыжик". Фото: smachnenke.com.ua

"Рыжик" — любимая домашняя выпечка, которая покоряет насыщенным медовым ароматом и нежной текстурой. После ночи в холодильнике коржи хорошо пропитаются кремом, а торт станет ещё вкуснее.

Рецепт опубликовал Smachnenk, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сода — 2 ч. л.;
  • сахар — 1 стакан;
  • мед — 2 ст. л.;
  • мука — примерно 4 стакана.

Для крема:

  • густая жирная сметана — 500 мл;
  • сахар — 200 г;
  • молоко — до 150 г;
  • ванилин — щепотка.
рецепт медового торта
Кусок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. В жаропрочной миске смешать яйца, сахар, масло, мед и соду.
  2. Прогреть на водяной бане, постоянно помешивая, пока масса не вспенится и не увеличится в объеме.
  3. К просеянной муке добавить медовую смесь и замесить мягкое пластичное тесто.
  4. Разделить его на 10–12 частей, тонко раскатать, проколоть вилкой и выпекать при температуре 180 °C примерно 5–7 минут.
  5. Горячие лепешки обрезать по форме, обрезки оставить для посыпки.
  6. Сметану взбить с сахаром и ванилином, постепенно добавляя молоко до нужной консистенции.
  7. Смазать охлаждённые коржи кремом, смазать верх и бока, посыпать измельчёнными обрезками.
  8. Поставить торт в холодильник на 8–12 часов, чтобы он хорошо пропитался.

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десерт торт рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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