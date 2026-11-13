Медовый торт "Рыжик". Фото: smachnenke.com.ua

"Рыжик" — любимая домашняя выпечка, которая покоряет насыщенным медовым ароматом и нежной текстурой. После ночи в холодильнике коржи хорошо пропитаются кремом, а торт станет ещё вкуснее.

Рецепт опубликовал Smachnenk, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 100 г;

сода — 2 ч. л.;

сахар — 1 стакан;

мед — 2 ст. л.;

мука — примерно 4 стакана.

Для крема:

густая жирная сметана — 500 мл;

сахар — 200 г;

молоко — до 150 г;

ванилин — щепотка.

Кусок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

В жаропрочной миске смешать яйца, сахар, масло, мед и соду. Прогреть на водяной бане, постоянно помешивая, пока масса не вспенится и не увеличится в объеме. К просеянной муке добавить медовую смесь и замесить мягкое пластичное тесто. Разделить его на 10–12 частей, тонко раскатать, проколоть вилкой и выпекать при температуре 180 °C примерно 5–7 минут. Горячие лепешки обрезать по форме, обрезки оставить для посыпки. Сметану взбить с сахаром и ванилином, постепенно добавляя молоко до нужной консистенции. Смазать охлаждённые коржи кремом, смазать верх и бока, посыпать измельчёнными обрезками. Поставить торт в холодильник на 8–12 часов, чтобы он хорошо пропитался.

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