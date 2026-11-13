Медовый торт "Рыжик": получается вкуснее, чем "Медовик" и "Спартак"
Ua ru
13 ноября 2026 03:04
Фото: smachnenke.com.ua
Медовый торт "Рыжик". Фото: smachnenke.com.ua
"Рыжик" — любимая домашняя выпечка, которая покоряет насыщенным медовым ароматом и нежной текстурой. После ночи в холодильнике коржи хорошо пропитаются кремом, а торт станет ещё вкуснее.
Рецепт опубликовал Smachnenk, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 100 г;
- сода — 2 ч. л.;
- сахар — 1 стакан;
- мед — 2 ст. л.;
- мука — примерно 4 стакана.
Для крема:
- густая жирная сметана — 500 мл;
- сахар — 200 г;
- молоко — до 150 г;
- ванилин — щепотка.
Способ приготовления
- В жаропрочной миске смешать яйца, сахар, масло, мед и соду.
- Прогреть на водяной бане, постоянно помешивая, пока масса не вспенится и не увеличится в объеме.
- К просеянной муке добавить медовую смесь и замесить мягкое пластичное тесто.
- Разделить его на 10–12 частей, тонко раскатать, проколоть вилкой и выпекать при температуре 180 °C примерно 5–7 минут.
- Горячие лепешки обрезать по форме, обрезки оставить для посыпки.
- Сметану взбить с сахаром и ванилином, постепенно добавляя молоко до нужной консистенции.
- Смазать охлаждённые коржи кремом, смазать верх и бока, посыпать измельчёнными обрезками.
- Поставить торт в холодильник на 8–12 часов, чтобы он хорошо пропитался.
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