Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Новый торт "Медвежонок" за 15 минут: без духовки и без муки

Новый торт "Медвежонок" за 15 минут: без духовки и без муки

Ua ru
11 ноября 2026 03:04
Торт из шоколадных пряников: нежный десерт с заварным кремом без выпечки Фото: gospodynka.com.ua
Торт "Медвежонок". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт "Медвежонок" станет отличным вариантом, когда хочется приготовить что-нибудь сладкое без длительного замешивания теста. Лимонный сок придает крему легкую кислинку, орехи приятно хрустят, а пряники хорошо пропитываются и становятся мягкими.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится (для крошки):

  • шоколадные пряники — 600 г;
  • грецкие орехи — 80–100 г.

Для крема:

  • молоко — 600 мл;
  • сахар — 200 г;
  • яичные желтки — 2 шт.;
  • мука — 40 г;
  • кукурузный крахмал — 30 г;
  • ваниль или ванильный сахар — по вкусу;
  • сливочное масло (82,5%) — 100 г;
  • лимонный сок — из 1 лимона.
рецепт смачного домашнього торта
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В кастрюле смешать молоко, сахар, желтки, муку, крахмал и ваниль.
  2. Постоянно помешивая, довести до кипения и проварить около 30 секунд до загустения.
  3. Добавить масло, перемешать и охладить крем под пленкой до комнатной температуры.
  4. Взбить миксером до однородности, влить лимонный сок и снова перемешать.
  5. Пряники нарезать кусочками, орехи измельчить. В форму выложить слоями пряники, крем и орехи.
  6. Повторять, пока не закончатся продукты. Верх покрыть кремом и украсить крошкой из пряников.
  7. Поставить торт в холодильник на 8–10 часов, чтобы пряники пропитались кремом и стали нежными.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Читайте также:

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

десерт торт рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации