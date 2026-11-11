Торт "Медвежонок". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт "Медвежонок" станет отличным вариантом, когда хочется приготовить что-нибудь сладкое без длительного замешивания теста. Лимонный сок придает крему легкую кислинку, орехи приятно хрустят, а пряники хорошо пропитываются и становятся мягкими.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для крошки):

шоколадные пряники — 600 г;

грецкие орехи — 80–100 г.

Для крема:

молоко — 600 мл;

сахар — 200 г;

яичные желтки — 2 шт.;

мука — 40 г;

кукурузный крахмал — 30 г;

ваниль или ванильный сахар — по вкусу;

сливочное масло (82,5%) — 100 г;

лимонный сок — из 1 лимона.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В кастрюле смешать молоко, сахар, желтки, муку, крахмал и ваниль. Постоянно помешивая, довести до кипения и проварить около 30 секунд до загустения. Добавить масло, перемешать и охладить крем под пленкой до комнатной температуры. Взбить миксером до однородности, влить лимонный сок и снова перемешать. Пряники нарезать кусочками, орехи измельчить. В форму выложить слоями пряники, крем и орехи. Повторять, пока не закончатся продукты. Верх покрыть кремом и украсить крошкой из пряников. Поставить торт в холодильник на 8–10 часов, чтобы пряники пропитались кремом и стали нежными.

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