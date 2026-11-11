Новый торт "Медвежонок" за 15 минут: без духовки и без муки
Этот торт "Медвежонок" станет отличным вариантом, когда хочется приготовить что-нибудь сладкое без длительного замешивания теста. Лимонный сок придает крему легкую кислинку, орехи приятно хрустят, а пряники хорошо пропитываются и становятся мягкими.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится (для крошки):
- шоколадные пряники — 600 г;
- грецкие орехи — 80–100 г.
Для крема:
- молоко — 600 мл;
- сахар — 200 г;
- яичные желтки — 2 шт.;
- мука — 40 г;
- кукурузный крахмал — 30 г;
- ваниль или ванильный сахар — по вкусу;
- сливочное масло (82,5%) — 100 г;
- лимонный сок — из 1 лимона.
Способ приготовления
- В кастрюле смешать молоко, сахар, желтки, муку, крахмал и ваниль.
- Постоянно помешивая, довести до кипения и проварить около 30 секунд до загустения.
- Добавить масло, перемешать и охладить крем под пленкой до комнатной температуры.
- Взбить миксером до однородности, влить лимонный сок и снова перемешать.
- Пряники нарезать кусочками, орехи измельчить. В форму выложить слоями пряники, крем и орехи.
- Повторять, пока не закончатся продукты. Верх покрыть кремом и украсить крошкой из пряников.
- Поставить торт в холодильник на 8–10 часов, чтобы пряники пропитались кремом и стали нежными.
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