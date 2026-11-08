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Главная Вкус Торт "Африка" за 15 минут: рецепт без духовки и без муки

Торт "Африка" за 15 минут: рецепт без духовки и без муки

Ua ru
8 ноября 2026 15:44
Банановый торт из печенья и сметанного крема: десерт без выпечки
Торт "Африка". Фото: gospodynka.com.ua

Десерт получается нежным, сочным и хорошо держит форму после охлаждения. Сверху его украшает тертый шоколад, который придает приятную горчинку и делает торт еще более аппетитным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • желатин — 10 г;
  • вода — 50 мл;
  • бананы — 3 шт.;
  • печенье — 200 г;
  • сметана — 300 г;
  • сгущенное молоко — 200 мл;
  • шоколад — 30 г.
рецепт торта без випічки
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Желатин залить водой и оставить на 10 минут для набухания.
  2. Печенье разломать на небольшие кусочки, бананы нарезать кружочками.
  3. Смешать сметану со сгущенным молоком, добавить подготовленный желатин и перемешать.
  4. Добавить крем к печенью с бананами и тщательно перемешать.
  5. Форму диаметром 18 см застелить пищевой пленкой, выложить смесь и разровнять.
  6. Накрыть пленкой и поставить в холодильник до полного застывания.
  7. Готовый торт вынуть из формы и посыпать тёртым шоколадом сверху и по бокам.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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