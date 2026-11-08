Банановый торт из печенья и сметанного крема: десерт без выпечки

Торт "Африка". Фото: gospodynka.com.ua

Десерт получается нежным, сочным и хорошо держит форму после охлаждения. Сверху его украшает тертый шоколад, который придает приятную горчинку и делает торт еще более аппетитным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

желатин — 10 г;

вода — 50 мл;

бананы — 3 шт.;

печенье — 200 г;

сметана — 300 г;

сгущенное молоко — 200 мл;

шоколад — 30 г.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Желатин залить водой и оставить на 10 минут для набухания. Печенье разломать на небольшие кусочки, бананы нарезать кружочками. Смешать сметану со сгущенным молоком, добавить подготовленный желатин и перемешать. Добавить крем к печенью с бананами и тщательно перемешать. Форму диаметром 18 см застелить пищевой пленкой, выложить смесь и разровнять. Накрыть пленкой и поставить в холодильник до полного застывания. Готовый торт вынуть из формы и посыпать тёртым шоколадом сверху и по бокам.

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