Банановый торт из печенья и сметанного крема: десерт без выпечки

Торт "Африка" за 15 минут: рецепт без духовки и без муки
Ua ru
8 ноября 2026 15:44
Торт "Африка". Фото: gospodynka.com.ua
Десерт получается нежным, сочным и хорошо держит форму после охлаждения. Сверху его украшает тертый шоколад, который придает приятную горчинку и делает торт еще более аппетитным.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- желатин — 10 г;
- вода — 50 мл;
- бананы — 3 шт.;
- печенье — 200 г;
- сметана — 300 г;
- сгущенное молоко — 200 мл;
- шоколад — 30 г.
Способ приготовления
- Желатин залить водой и оставить на 10 минут для набухания.
- Печенье разломать на небольшие кусочки, бананы нарезать кружочками.
- Смешать сметану со сгущенным молоком, добавить подготовленный желатин и перемешать.
- Добавить крем к печенью с бананами и тщательно перемешать.
- Форму диаметром 18 см застелить пищевой пленкой, выложить смесь и разровнять.
- Накрыть пленкой и поставить в холодильник до полного застывания.
- Готовый торт вынуть из формы и посыпать тёртым шоколадом сверху и по бокам.
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