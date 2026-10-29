Торт "Три стакана". Фото: smachnenke.com.ua

Торт легко приготовить из обычных продуктов, а для украшения подойдут шоколадная посыпка и кокосовая стружка. Отличный вариант к чаю, когда хочется домашнего десерта без лишних хлопот.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

сахар — 1 стакан;

кефир — 1 стакан;

мука — 1 стакан;

яйцо — 1 шт.;

какао — 1 ст. л.;

сода — 1 ч. л. без горки;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль — щепотка.

Для крема:

сливочное масло — 250 г;

сгущенное молоко — 250 мл.

Для начинки и украшения:

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банан — 1 шт.;

шоколадная посыпка и кокосовая стружка — по вкусу.

Кусок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Взбить яйцо с солью и сахаром до пышности, добавить масло. Кефир смешать с содой и влить в яичную массу. Добавить просеянную муку и какао, перемешать до однородности. Перелить тесто в форму диаметром 20 см и выпекать при температуре 180 °C примерно 35–40 минут. Готовый бисквит остудить и разрезать на два коржа. Мягкое масло взбить до пышности, постепенно добавить сгущенное молоко. Первый корж смазать кремом, выложить нарезанный банан и добавить ещё немного крема. Накрыть вторым коржом, покрыть кремом верх и бока торта. Украсить шоколадной посыпкой и кокосовой стружкой. Перед подачей дать торту немного остыть в холодильнике, чтобы крем стал более плотным.

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