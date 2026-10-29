Торт "Три стакана" на кефире: рецепт без весов и длительной выдержки
Ua ru
29 октября 2026 22:21
Фото: smachnenke.com.ua
Торт "Три стакана". Фото: smachnenke.com.ua
Торт легко приготовить из обычных продуктов, а для украшения подойдут шоколадная посыпка и кокосовая стружка. Отличный вариант к чаю, когда хочется домашнего десерта без лишних хлопот.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- сахар — 1 стакан;
- кефир — 1 стакан;
- мука — 1 стакан;
- яйцо — 1 шт.;
- какао — 1 ст. л.;
- сода — 1 ч. л. без горки;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- соль — щепотка.
Для крема:
- сливочное масло — 250 г;
- сгущенное молоко — 250 мл.
Для начинки и украшения:
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- банан — 1 шт.;
- шоколадная посыпка и кокосовая стружка — по вкусу.
Способ приготовления
- Взбить яйцо с солью и сахаром до пышности, добавить масло.
- Кефир смешать с содой и влить в яичную массу.
- Добавить просеянную муку и какао, перемешать до однородности.
- Перелить тесто в форму диаметром 20 см и выпекать при температуре 180 °C примерно 35–40 минут. Готовый бисквит остудить и разрезать на два коржа.
- Мягкое масло взбить до пышности, постепенно добавить сгущенное молоко.
- Первый корж смазать кремом, выложить нарезанный банан и добавить ещё немного крема.
- Накрыть вторым коржом, покрыть кремом верх и бока торта.
- Украсить шоколадной посыпкой и кокосовой стружкой.
- Перед подачей дать торту немного остыть в холодильнике, чтобы крем стал более плотным.
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