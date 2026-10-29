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Главная Вкус Торт "Три стакана" на кефире: рецепт без весов и длительной выдержки

Торт "Три стакана" на кефире: рецепт без весов и длительной выдержки

Ua ru
29 октября 2026 22:21
Шоколадный торт на кефире: простой десерт со сгущенным молоком и бананом Фото: smachnenke.com.ua
Торт "Три стакана". Фото: smachnenke.com.ua

Торт легко приготовить из обычных продуктов, а для украшения подойдут шоколадная посыпка и кокосовая стружка. Отличный вариант к чаю, когда хочется домашнего десерта без лишних хлопот.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • сахар — 1 стакан;
  • кефир — 1 стакан;
  • мука — 1 стакан;
  • яйцо — 1 шт.;
  • какао — 1 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л. без горки;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • соль — щепотка.

Для крема:

  • сливочное масло — 250 г;
  • сгущенное молоко — 250 мл.

Для начинки и украшения:

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  • банан — 1 шт.;
  • шоколадная посыпка и кокосовая стружка — по вкусу.
рецепт торта три склянки
Кусок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить яйцо с солью и сахаром до пышности, добавить масло.
  2. Кефир смешать с содой и влить в яичную массу.
  3. Добавить просеянную муку и какао, перемешать до однородности.
  4. Перелить тесто в форму диаметром 20 см и выпекать при температуре 180 °C примерно 35–40 минут. Готовый бисквит остудить и разрезать на два коржа.
  5. Мягкое масло взбить до пышности, постепенно добавить сгущенное молоко.
  6. Первый корж смазать кремом, выложить нарезанный банан и добавить ещё немного крема.
  7. Накрыть вторым коржом, покрыть кремом верх и бока торта.
  8. Украсить шоколадной посыпкой и кокосовой стружкой.
  9. Перед подачей дать торту немного остыть в холодильнике, чтобы крем стал более плотным.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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