Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт легко приготовить даже без особого кулинарного опыта. Воздушные шоколадные коржи хорошо пропитываются кремом, благодаря чему десерт получается нежным и сочным. После охлаждения он прекрасно сочетается с чаем или кофе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

сахар — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

кефир — 220 мл.;

мука — 170 г;

какао — 1 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

сливочное масло — 200 г;

сахар — 100 г;

сметана — 250 г;

горький шоколад — для украшения.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Смешать сахар с яйцом, добавить кефир. Добавить просеянную муку, какао и разрыхлитель, перемешать до однородности. Перелить тесто в форму диаметром 20 см и выпекать при температуре 190 °C примерно 25 минут. Остудить бисквит и разрезать на три коржа. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром, добавить сметану и взбивать до получения однородного крема. Смазать коржи, покрыть кремом верх и бока торта. Украсить тёртым горьким шоколадом и поставить в холодильник примерно на час, чтобы десерт пропитался.

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