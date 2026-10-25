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Главная Вкус Торт на кефире: рецепт проще, чем "Шарлотка"

Торт на кефире: рецепт проще, чем "Шарлотка"

Ua ru
25 октября 2026 15:44
Шоколадный торт на кефире: нежный десерт из простых продуктов Фото: gospodynka.com.ua
Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт легко приготовить даже без особого кулинарного опыта. Воздушные шоколадные коржи хорошо пропитываются кремом, благодаря чему десерт получается нежным и сочным. После охлаждения он прекрасно сочетается с чаем или кофе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • сахар — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • кефир — 220 мл.;
  • мука — 170 г;
  • какао — 1 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

  • сливочное масло — 200 г;
  • сахар — 100 г;
  • сметана — 250 г;
  • горький шоколад — для украшения.
рецепт торта на кефірі
Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать сахар с яйцом, добавить кефир.
  2. Добавить просеянную муку, какао и разрыхлитель, перемешать до однородности.
  3. Перелить тесто в форму диаметром 20 см и выпекать при температуре 190 °C примерно 25 минут. Остудить бисквит и разрезать на три коржа.
  4. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром, добавить сметану и взбивать до получения однородного крема.
  5. Смазать коржи, покрыть кремом верх и бока торта.
  6. Украсить тёртым горьким шоколадом и поставить в холодильник примерно на час, чтобы десерт пропитался.

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торт рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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