Торт на кефире: рецепт проще, чем "Шарлотка"
Ua ru
25 октября 2026 15:44
Фото: gospodynka.com.ua
Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Этот торт легко приготовить даже без особого кулинарного опыта. Воздушные шоколадные коржи хорошо пропитываются кремом, благодаря чему десерт получается нежным и сочным. После охлаждения он прекрасно сочетается с чаем или кофе.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- сахар — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- кефир — 220 мл.;
- мука — 170 г;
- какао — 1 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для крема:
- сливочное масло — 200 г;
- сахар — 100 г;
- сметана — 250 г;
- горький шоколад — для украшения.
Способ приготовления
- Смешать сахар с яйцом, добавить кефир.
- Добавить просеянную муку, какао и разрыхлитель, перемешать до однородности.
- Перелить тесто в форму диаметром 20 см и выпекать при температуре 190 °C примерно 25 минут. Остудить бисквит и разрезать на три коржа.
- Мягкое сливочное масло взбить с сахаром, добавить сметану и взбивать до получения однородного крема.
- Смазать коржи, покрыть кремом верх и бока торта.
- Украсить тёртым горьким шоколадом и поставить в холодильник примерно на час, чтобы десерт пропитался.
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