Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт легко приготувати навіть без особливого кулінарного досвіду. Пухкі шоколадні коржі добре просочуються кремом, завдяки чому десерт виходить ніжним і соковитим. Після охолодження він чудово смакує з чаєм або кавою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

цукор — 200 г;

яйце — 1 шт.;

кефір — 220 мл.;

борошно — 170 г;

какао — 1 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.

Для крему:

вершкове масло — 200 г;

цукор — 100 г;

сметана — 250 г;

гіркий шоколад — для декору.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Змішати цукор із яйцем, додати кефір. Додати просіяні борошно, какао та розпушувач, перемішати до однорідності. Перелити тісто у форму діаметром 20 см і випікати за температури 190 °C приблизно 25 хвилин. Остудити бісквіт і розрізати на три коржі. М’яке вершкове масло збити з цукром, додати сметану й збивати до однорідного крему. Перемастити коржі, покрити кремом верх і боки торта. Прикрасити тертим гірким шоколадом і поставити в холодильник приблизно на годину, щоб десерт просочився.

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