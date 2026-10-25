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Торт на кефірі: рецепт простіший за "Шарлотку"

Ua ru
25 жовтня 2026 15:44
Шоколадний торт на кефірі: ніжний десерт із простих продуктів Фото: gospodynka.com.ua
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт легко приготувати навіть без особливого кулінарного досвіду. Пухкі шоколадні коржі добре просочуються кремом, завдяки чому десерт виходить ніжним і соковитим. Після охолодження він чудово смакує з чаєм або кавою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • цукор — 200 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • кефір — 220 мл.;
  • борошно — 170 г;
  • какао — 1 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для крему:

  • вершкове масло — 200 г;
  • цукор — 100 г;
  • сметана — 250 г;
  • гіркий шоколад — для декору.
рецепт торта на кефірі
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати цукор із яйцем, додати кефір.
  2. Додати просіяні борошно, какао та розпушувач, перемішати до однорідності.
  3. Перелити тісто у форму діаметром 20 см і випікати за температури 190 °C приблизно 25 хвилин. Остудити бісквіт і розрізати на три коржі.
  4. М’яке вершкове масло збити з цукром, додати сметану й збивати до однорідного крему.
  5. Перемастити коржі, покрити кремом верх і боки торта.
  6. Прикрасити тертим гірким шоколадом і поставити в холодильник приблизно на годину, щоб десерт просочився.

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торт рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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