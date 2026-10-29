Торт "Три склянки". Фото: smachnenke.com.ua

Торт легко приготувати зі звичайних продуктів, а для прикрашання підійдуть шоколадна посипка та кокосова стружка. Чудовий варіант до чаю, коли хочеться домашнього десерту без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

цукор — 1 склянка;

кефір — 1 склянка;

борошно — 1 склянка;

яйце — 1 шт.;

какао — 1 ст. л.;

сода — 1 ч. л. без гірки;

олія — 3 ст. л.;

сіль — дрібка.

Для крему:

вершкове масло — 250 г;

згущене молоко — 250 мл.

Для начинки та прикрашання:

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банан — 1 шт.;

шоколадна посипка та кокосова стружка — до смаку.

Шматок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Збити яйце із сіллю та цукром до пишності, додати олію. Кефір змішати із содою й влити до яєчної маси. Додати просіяні борошно та какао, перемішати до однорідності. Перелити тісто у форму діаметром 20 см і випікати за температури 180 °C приблизно 35–40 хвилин. Готовий бісквіт охолодити й розрізати на два коржі. М’яке масло збити до пишності, поступово додати згущене молоко. Перший корж змастити кремом, викласти нарізаний банан і додати ще трохи крему. Накрити другим коржем, покрити кремом верх і боки торта. Прикрасити шоколадною посипкою та кокосовою стружкою. Перед подачею дати торту трохи охолонути в холодильнику, щоб крем став щільнішим.

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