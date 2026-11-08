Банановий торт із печива та сметанного крему: десерт без випікання

Торт "Африка" за 15 хвилин: рецепт без духовки та без борошна
Ua ru
8 листопада 2026 15:44
Торт "Африка". Фото: gospodynka.com.ua
Десерт виходить м’яким, соковитим і добре тримає форму після охолодження. Зверху його прикрашає тертий шоколад, який додає приємної гірчинки та робить торт ще апетитнішим.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- желатин — 10 г;
- вода — 50 мл;
- банани — 3 шт.;
- печиво — 200 г;
- сметана — 300 г;
- згущене молоко — 200 мл;
- шоколад — 30 г.
Спосіб приготування
- Желатин залити водою та залишити на 10 хвилин для набухання.
- Печиво поламати на невеликі шматочки, банани нарізати кружальцями.
- Змішати сметану зі згущеним молоком, додати підготовлений желатин і перемішати.
- Додати крем до печива з бананами та ретельно перемішати.
- Форму діаметром 18 см застелити харчовою плівкою, викласти суміш і розрівняти.
- Накрити плівкою та поставити в холодильник до повного застигання.
- Готовий торт дістати з форми й посипати тертим шоколадом зверху та з боків.
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