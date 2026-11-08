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Головна Смак Торт "Африка" за 15 хвилин: рецепт без духовки та без борошна

Торт "Африка" за 15 хвилин: рецепт без духовки та без борошна

Ua ru
8 листопада 2026 15:44
Банановий торт із печива та сметанного крему: десерт без випікання
Торт "Африка". Фото: gospodynka.com.ua

Десерт виходить м’яким, соковитим і добре тримає форму після охолодження. Зверху його прикрашає тертий шоколад, який додає приємної гірчинки та робить торт ще апетитнішим.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • желатин — 10 г;
  • вода — 50 мл;
  • банани — 3 шт.;
  • печиво — 200 г;
  • сметана — 300 г;
  • згущене молоко — 200 мл;
  • шоколад — 30 г.
рецепт торта без випічки
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Желатин залити водою та залишити на 10 хвилин для набухання.
  2. Печиво поламати на невеликі шматочки, банани нарізати кружальцями.
  3. Змішати сметану зі згущеним молоком, додати підготовлений желатин і перемішати.
  4. Додати крем до печива з бананами та ретельно перемішати.
  5. Форму діаметром 18 см застелити харчовою плівкою, викласти суміш і розрівняти.
  6. Накрити плівкою та поставити в холодильник до повного застигання.
  7. Готовий торт дістати з форми й посипати тертим шоколадом зверху та з боків.

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десерт торт рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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