Банановий торт із печива та сметанного крему: десерт без випікання

Торт "Африка". Фото: gospodynka.com.ua

Десерт виходить м’яким, соковитим і добре тримає форму після охолодження. Зверху його прикрашає тертий шоколад, який додає приємної гірчинки та робить торт ще апетитнішим.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

желатин — 10 г;

вода — 50 мл;

банани — 3 шт.;

печиво — 200 г;

сметана — 300 г;

згущене молоко — 200 мл;

шоколад — 30 г.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Желатин залити водою та залишити на 10 хвилин для набухання. Печиво поламати на невеликі шматочки, банани нарізати кружальцями. Змішати сметану зі згущеним молоком, додати підготовлений желатин і перемішати. Додати крем до печива з бананами та ретельно перемішати. Форму діаметром 18 см застелити харчовою плівкою, викласти суміш і розрівняти. Накрити плівкою та поставити в холодильник до повного застигання. Готовий торт дістати з форми й посипати тертим шоколадом зверху та з боків.

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