Торт "Ведмедик". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт "Ведмедик" стане чудовим варіантом, коли хочеться приготувати щось солодке без тривалого замішування тіста. Лимонний сік додає крему легкої кислинки, горіхи приємно хрумтять, а пряники добре просочуються та стають м’якими.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для крихти):

шоколадні пряники — 600 г;

волоські горіхи — 80–100 г.

Для крему:

молоко — 600 мл;

цукор — 200 г;

яєчні жовтки — 2 шт.;

борошно — 40 г;

кукурудзяний крохмаль — 30 г;

ваніль або ванільний цукор — за смаком;

вершкове масло (82,5%) — 100 г;

лимонний сік — із 1 лимона.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

У каструлі змішати молоко, цукор, жовтки, борошно, крохмаль і ваніль. Постійно помішуючи, довести до кипіння та проварити близько 30 секунд до загустіння. Додати масло, перемішати й охолодити крем під плівкою до кімнатної температури. Збити міксером до однорідності, влити лимонний сік і знову перемішати. Пряники нарізати шматочками, горіхи подрібнити. У форму викласти шарами пряники, крем і горіхи. Повторювати, доки не закінчаться продукти. Верх покрити кремом і прикрасити крихтами пряників. Поставити торт у холодильник на 8–10 годин, щоб пряники просочилися кремом і стали ніжними.

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