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Головна Смак Новий торт "Ведмедик" за 15 хвилин: без духовки та без борошна

Новий торт "Ведмедик" за 15 хвилин: без духовки та без борошна

Ua ru
11 листопада 2026 03:04
Торт із шоколадних пряників: ніжний десерт із заварним кремом без випікання Фото: gospodynka.com.ua
Торт "Ведмедик". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт "Ведмедик" стане чудовим варіантом, коли хочеться приготувати щось солодке без тривалого замішування тіста. Лимонний сік додає крему легкої кислинки, горіхи приємно хрумтять, а пряники добре просочуються та стають м’якими.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для крихти):

  • шоколадні пряники — 600 г;
  • волоські горіхи — 80–100 г.

Для крему:

  • молоко — 600 мл;
  • цукор — 200 г;
  • яєчні жовтки — 2 шт.;
  • борошно — 40 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 30 г;
  • ваніль або ванільний цукор — за смаком;
  • вершкове масло (82,5%) — 100 г;
  • лимонний сік — із 1 лимона.
рецепт смачного домашнього торта
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. У каструлі змішати молоко, цукор, жовтки, борошно, крохмаль і ваніль.
  2. Постійно помішуючи, довести до кипіння та проварити близько 30 секунд до загустіння.
  3. Додати масло, перемішати й охолодити крем під плівкою до кімнатної температури.
  4. Збити міксером до однорідності, влити лимонний сік і знову перемішати.
  5. Пряники нарізати шматочками, горіхи подрібнити. У форму викласти шарами пряники, крем і горіхи.
  6. Повторювати, доки не закінчаться продукти. Верх покрити кремом і прикрасити крихтами пряників.
  7. Поставити торт у холодильник на 8–10 годин, щоб пряники просочилися кремом і стали ніжними.

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десерт торт рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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