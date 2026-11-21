Медовик "Хвилинка". Фото: smachnenke.com.ua

Цей медовик стане чудовим доповненням до святкового столу або сімейного чаювання. Медова основа набуває приємного карамельного аромату, а сметанний крем добре просочує коржі, роблячи десерт ніжним і соковитим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

мед — 3 ст. л.;

харчова сода — 1 ч. л. без гірки;

м’яке вершкове масло — 100 г;

яйця — 3 шт.;

цукор — 100 г;

сіль — дрібка;

борошно — 220 г.

Для крему:

холодна сметана жирністю 25% — 500 мл;

цукрова пудра — 100 г;

ванілін — дрібка.

Спосіб приготування

Мед змішати із содою та прогріти на водяній бані близько 5 хвилин, помішуючи до появи карамельного відтінку. Додати масло, розтопити й трохи охолодити. Яйця збити із цукром і сіллю до пишності. Додати медову суміш, додати просіяне борошно та обережно перемішати. Тісто розподілити на деку 30 × 40 см із пергаментом і випікати приблизно 10 хвилин за температури 180 °C. Повністю охолодити. Для крему збити холодну сметану із цукровою пудрою та ваніліном до загустіння. Корж обрізати, розділити на чотири однакові частини й скласти одна на одну, промащуючи кремом. Змастити верх і боки торта, обсипати крихтою з обрізків. Поставити медовик у холодильник на 4–6 годин для просочення.

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