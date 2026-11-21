Медовик "Хвилинка". Фото: smachnenke.com.ua

Этот медовик станет прекрасным дополнением к праздничному столу или семейному чаепитию. Медовая основа приобретает приятный карамельный аромат, а сметанный крем хорошо пропитывает коржи, делая десерт нежным и сочным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мед — 3 ст. л.;

пищевая сода — 1 ч. л. без горки;

мягкое сливочное масло — 100 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 100 г;

соль — щепотка;

мука — 220 г.

Для крема:

холодная сметана жирностью 25% — 500 мл;

сахарная пудра — 100 г;

ванилин — щепотка.

Способ приготовления

Мед смешать с содой и прогреть на водяной бане около 5 минут, помешивая, до появления карамельного оттенка. Добавить масло, растопить и немного остудить. Яйца взбить с сахаром и солью до пышности. Добавить медовую смесь, всыпать просеянную муку и аккуратно перемешать. Тесто выложить на противень 30 × 40 см, застеленный пергаментом, и выпекать примерно 10 минут при температуре 180 °C. Полностью остудить. Для крема взбить холодную сметану с сахарной пудрой и ванилином до загустения. Корж обрезать, разделить на четыре одинаковые части и сложить одну на другую, промазывая кремом. Смазать верх и бока торта, посыпать крошкой из обрезок. Поставить медовик в холодильник на 4–6 часов для пропитки.

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