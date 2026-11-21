Медовик "Хвилинка": нужно все смешать и поставить в духовку
Ua ru
21 ноября 2026 03:04
Фото: smachnenke.com.ua
Медовик "Хвилинка". Фото: smachnenke.com.ua
Этот медовик станет прекрасным дополнением к праздничному столу или семейному чаепитию. Медовая основа приобретает приятный карамельный аромат, а сметанный крем хорошо пропитывает коржи, делая десерт нежным и сочным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мед — 3 ст. л.;
- пищевая сода — 1 ч. л. без горки;
- мягкое сливочное масло — 100 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 100 г;
- соль — щепотка;
- мука — 220 г.
Для крема:
- холодная сметана жирностью 25% — 500 мл;
- сахарная пудра — 100 г;
- ванилин — щепотка.
Способ приготовления
- Мед смешать с содой и прогреть на водяной бане около 5 минут, помешивая, до появления карамельного оттенка. Добавить масло, растопить и немного остудить.
- Яйца взбить с сахаром и солью до пышности.
- Добавить медовую смесь, всыпать просеянную муку и аккуратно перемешать.
- Тесто выложить на противень 30 × 40 см, застеленный пергаментом, и выпекать примерно 10 минут при температуре 180 °C. Полностью остудить.
- Для крема взбить холодную сметану с сахарной пудрой и ванилином до загустения.
- Корж обрезать, разделить на четыре одинаковые части и сложить одну на другую, промазывая кремом.
- Смазать верх и бока торта, посыпать крошкой из обрезок.
- Поставить медовик в холодильник на 4–6 часов для пропитки.
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