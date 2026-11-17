Торт "Клеопатра": коржи получаются нежными, а крем как талое мороженое
Ua ru
17 ноября 2026 03:04
Фото: smachnenke.com.ua
Торт "Клеопатра". Фото: smachnenke.com.ua
Торт получается влажным, воздушным и хорошо пропитанным кремом, напоминающим полурастаявший пломбир. Это отличный рецепт домашнего десерта, когда хочется приготовить что-то особенное без лишних хлопот.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мука — 240 г;
- какао — 30 г;
- сахар — 150 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- соль — щепотка;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 130 мл;
- растительное масло — 50 мл;
- сода — 1 ч. л.;
- уксус — ½ ч. л.;
- кипяток — 100 мл.
Для крема:
- вареное сгущенное молоко — 350 г;
- сметана 20% — 400–500 г.
Способ приготовления
- Муку смешать с какао, сахаром, разрыхлителем и солью.
- Отдельно смешать яйца, молоко и растительное масло. Смешать обе массы, добавить соду, погашенную уксусом, и влить кипяток. Тесто должно быть жидким.
- На разогретой сковороде диаметром 24–26 см выпекать коржи под крышкой на минимальном огне.
- Когда поверхность станет матовой, осторожно перевернуть.
- Приготовить таким образом все коржи и остудить.
- Для крема взбить вареное сгущенное молоко со сметаной до пышности.
- Смазать коржи, покрыть кремом верх и бока торта, посыпать какао.
- Поставить в холодильник как минимум на несколько часов для пропитки.
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