Торт "Клеопатра". Фото: smachnenke.com.ua

Торт получается влажным, воздушным и хорошо пропитанным кремом, напоминающим полурастаявший пломбир. Это отличный рецепт домашнего десерта, когда хочется приготовить что-то особенное без лишних хлопот.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мука — 240 г;

какао — 30 г;

сахар — 150 г;

разрыхлитель — 10 г;

соль — щепотка;

яйца — 2 шт.;

молоко — 130 мл;

растительное масло — 50 мл;

сода — 1 ч. л.;

уксус — ½ ч. л.;

кипяток — 100 мл.

Для крема:

вареное сгущенное молоко — 350 г;

сметана 20% — 400–500 г.

Шоколадный корж. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Муку смешать с какао, сахаром, разрыхлителем и солью. Отдельно смешать яйца, молоко и растительное масло. Смешать обе массы, добавить соду, погашенную уксусом, и влить кипяток. Тесто должно быть жидким. На разогретой сковороде диаметром 24–26 см выпекать коржи под крышкой на минимальном огне. Когда поверхность станет матовой, осторожно перевернуть. Приготовить таким образом все коржи и остудить. Для крема взбить вареное сгущенное молоко со сметаной до пышности. Смазать коржи, покрыть кремом верх и бока торта, посыпать какао. Поставить в холодильник как минимум на несколько часов для пропитки.

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