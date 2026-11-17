Торт "Клеопатра". Фото: smachnenke.com.ua

Торт виходить вологим, пухким і добре просоченим кремом, який нагадує підталий пломбір. Це чудовий рецепт домашнього десерту, коли хочеться приготувати щось особливе без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

борошно — 240 г;

какао — 30 г;

цукор — 150 г;

розпушувач — 10 г;

сіль — дрібка;

яйця — 2 шт.;

молоко — 130 мл;

олія — 50 мл;

сода — 1 ч. л.;

оцет — ½ ч. л.;

окріп — 100 мл.

Для крему:

варене згущене молоко — 350 г;

сметана 20% — 400–500 г.

Шоколадний корж. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Борошно змішати з какао, цукром, розпушувачем і сіллю. Окремо з’єднати яйця, молоко та олію. Змішати обидві маси, додати соду, погашену оцтом, і влити окріп. Тісто має бути рідким. На розігрітій сковороді діаметром 24–26 см випікати коржі під кришкою на мінімальному вогні. Коли поверхня стане матовою, обережно перевернути. Приготувати таким способом усі коржі та охолодити. Для крему збити варене згущене молоко зі сметаною до пишності. Перемастити коржі, покрити кремом верх і боки торта, посипати какао. Поставити в холодильник щонайменше на кілька годин для просочування.

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