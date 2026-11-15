Торт "Київський вечір". Фото: gospodynka.com.ua

Десерт виходить високим, м’яким і дуже ніжним. Для його приготування не потрібно довго розкачувати тісто чи випікати кожен корж окремо, тому рецепт стане у нагоді, коли потрібно щось швидко приготувати до чаю.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

мед — 4 ст. л.;

вершкове масло — 140 г;

сода — 2 ч. л.;

яйця — 5 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 150 г;

борошно — 215 г;

какао — 2 ст. л.

Для крему:

вершки 33% — 500 мл;

цукрова пудра — 100 г;

сметана — 500 г.

Для глазурі:

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чорний шоколад — 100 г;

молоко — 60 мл.

Шоколадні коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Мед із вершковим маслом прогріти до розтоплення, додати соду й перемішувати до появи бурштинового відтінку. Яйця збити із сіллю, поступово всипати цукор і продовжити збивати до пишної світлої маси. Додати просіяні борошно й какао, перемішати, а потім влити гарячу медову суміш. Тісто розподілити на деку розміром 42×32 см із пергаментом. Випікати за температури 180 °C приблизно 15 хвилин. Охолоджений корж розрізати на чотири частини, обрізки залишити для декору. Для крему збити вершки з цукровою пудрою, додати сметану й перемішати. Перемастити коржі кремом, покрити ним верх і боки торта. Шоколад розтопити з молоком, полити глазур’ю верх десерту. Боки обсипати подрібненими обрізками коржів. Перед подачею бажано дати торту просочитися в холодильнику.

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