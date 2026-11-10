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Головна Смак Торт "Копійчаний" на сковороді: рецепт тіста за 5 хвилин

Торт "Копійчаний" на сковороді: рецепт тіста за 5 хвилин

Ua ru
10 листопада 2026 03:04
Шоколадний торт на сковороді: простий десерт без духовки Фото: smachnenke.com.ua
Шоколадний торт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт виручить, коли хочеться швидко приготувати щось солодке до чаю. Тісто замішується безпосередньо в сковороді, а готовий корж залишається м’яким і добре просочується згущеним молоком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для тіста):

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100–150 г;
  • ванілін (дрібка) або ванільний цукор — 1–2 ч. л.;
  • молоко — 130 мл;
  • рафінована олія або розтоплене вершкове масло — 70 мл;
  • пшеничне борошно — приблизно 150 г;
  • какао — 25 г;
  • розпушувач — 10 г.

Для просочення:

  • молоко — 100 мл;
  • звичайне або варене згущене молоко — 1–2 ст. л.

Для глазурі та посипки:

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  • чорний або молочний шоколад — 85 г;
  • рафінована олія — 1 ст. л. або вершкове масло — 20 г, або молоко — 2 ст. л.;
  • волоські горіхи — приблизно 30 г, за бажанням.

Спосіб приготування

  1. У холодній антипригарній сковороді діаметром 24–26 см змішати яйця, цукор, ванілін, молоко й олію.
  2. Додати просіяні какао та борошно, всипати розпушувач і перемішати до однорідності.
  3. Накрити сковороду кришкою та випікати на найслабшому вогні приблизно 35 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою: вона має виходити сухою.
  4. Гарячий корж наколоти виделкою.
  5. Змішати молоко зі згущеним молоком, полити випічку та залишити під кришкою на кілька хвилин.
  6. Шоколад розтопити, додати олію, вершкове масло або молоко й перемішати до гладкої глазурі. Покрити нею корж і за бажанням посипати подрібненими волоськими горіхами.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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