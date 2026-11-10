Шоколадний торт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт виручить, коли хочеться швидко приготувати щось солодке до чаю. Тісто замішується безпосередньо в сковороді, а готовий корж залишається м’яким і добре просочується згущеним молоком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для тіста):

яйця — 2 шт.;

цукор — 100–150 г;

ванілін (дрібка) або ванільний цукор — 1–2 ч. л.;

молоко — 130 мл;

рафінована олія або розтоплене вершкове масло — 70 мл;

пшеничне борошно — приблизно 150 г;

какао — 25 г;

розпушувач — 10 г.

Для просочення:

молоко — 100 мл;

звичайне або варене згущене молоко — 1–2 ст. л.

Для глазурі та посипки:

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чорний або молочний шоколад — 85 г;

рафінована олія — 1 ст. л. або вершкове масло — 20 г, або молоко — 2 ст. л.;

волоські горіхи — приблизно 30 г, за бажанням.

Спосіб приготування

У холодній антипригарній сковороді діаметром 24–26 см змішати яйця, цукор, ванілін, молоко й олію. Додати просіяні какао та борошно, всипати розпушувач і перемішати до однорідності. Накрити сковороду кришкою та випікати на найслабшому вогні приблизно 35 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою: вона має виходити сухою. Гарячий корж наколоти виделкою. Змішати молоко зі згущеним молоком, полити випічку та залишити під кришкою на кілька хвилин. Шоколад розтопити, додати олію, вершкове масло або молоко й перемішати до гладкої глазурі. Покрити нею корж і за бажанням посипати подрібненими волоськими горіхами.

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