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Главная Вкус Торт "Копеечный" на сковороде: рецепт теста за 5 минут

Торт "Копеечный" на сковороде: рецепт теста за 5 минут

Ua ru
10 ноября 2026 03:04
Шоколадный торт на сковороде: простой десерт без духовки Фото: smachnenke.com.ua
Шоколадный торт. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт пригодится, когда хочется быстро приготовить что-нибудь сладкое к чаю. Тесто замешивается прямо в сковороде, а готовый корж остается мягким и хорошо пропитывается сгущенным молоком.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для теста):

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100–150 г;
  • ванилин (щепотка) или ванильный сахар — 1–2 ч. л.;
  • молоко — 130 мл;
  • рафинированное масло или растопленное сливочное масло — 70 мл;
  • пшеничная мука — примерно 150 г;
  • какао — 25 г;
  • разрыхлитель — 10 г.

Для пропитки:

  • молоко — 100 мл;
  • обычное или вареное сгущенное молоко — 1–2 ст. л.

Для глазури и посыпки:

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  • чёрный или молочный шоколад — 85 г;
  • рафинированное масло — 1 ст. л. или сливочное масло — 20 г, или молоко — 2 ст. л.;
  • грецкие орехи — примерно 30 г, по желанию.

Способ приготовления

  1. В холодной антипригарной сковороде диаметром 24–26 см смешать яйца, сахар, ванилин, молоко и растительное масло.
  2. Добавить просеянные какао и муку, всыпать разрыхлитель и перемешать до однородности.
  3. Накрыть сковороду крышкой и выпекать на самом слабом огне примерно 35 минут. Готовность проверить зубочисткой: она должна оставаться сухой.
  4. Горячий корж проколоть вилкой.
  5. Смешать молоко со сгущенным молоком, полить выпечку и оставить под крышкой на несколько минут.
  6. Растопить шоколад, добавить растительное масло, сливочное масло или молоко и перемешать до получения гладкой глазури. Покрыть ею корж и по желанию посыпать измельчёнными грецкими орехами.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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