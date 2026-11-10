Шоколадный торт. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт пригодится, когда хочется быстро приготовить что-нибудь сладкое к чаю. Тесто замешивается прямо в сковороде, а готовый корж остается мягким и хорошо пропитывается сгущенным молоком.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для теста):

яйца — 2 шт.;

сахар — 100–150 г;

ванилин (щепотка) или ванильный сахар — 1–2 ч. л.;

молоко — 130 мл;

рафинированное масло или растопленное сливочное масло — 70 мл;

пшеничная мука — примерно 150 г;

какао — 25 г;

разрыхлитель — 10 г.

Для пропитки:

молоко — 100 мл;

обычное или вареное сгущенное молоко — 1–2 ст. л.

Для глазури и посыпки:

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чёрный или молочный шоколад — 85 г;

рафинированное масло — 1 ст. л. или сливочное масло — 20 г, или молоко — 2 ст. л.;

грецкие орехи — примерно 30 г, по желанию.

Способ приготовления

В холодной антипригарной сковороде диаметром 24–26 см смешать яйца, сахар, ванилин, молоко и растительное масло. Добавить просеянные какао и муку, всыпать разрыхлитель и перемешать до однородности. Накрыть сковороду крышкой и выпекать на самом слабом огне примерно 35 минут. Готовность проверить зубочисткой: она должна оставаться сухой. Горячий корж проколоть вилкой. Смешать молоко со сгущенным молоком, полить выпечку и оставить под крышкой на несколько минут. Растопить шоколад, добавить растительное масло, сливочное масло или молоко и перемешать до получения гладкой глазури. Покрыть ею корж и по желанию посыпать измельчёнными грецкими орехами.

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