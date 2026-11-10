Торт "Копеечный" на сковороде: рецепт теста за 5 минут
Ua ru
10 ноября 2026 03:04
Фото: smachnenke.com.ua
Шоколадный торт. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт пригодится, когда хочется быстро приготовить что-нибудь сладкое к чаю. Тесто замешивается прямо в сковороде, а готовый корж остается мягким и хорошо пропитывается сгущенным молоком.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится (для теста):
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100–150 г;
- ванилин (щепотка) или ванильный сахар — 1–2 ч. л.;
- молоко — 130 мл;
- рафинированное масло или растопленное сливочное масло — 70 мл;
- пшеничная мука — примерно 150 г;
- какао — 25 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Для пропитки:
- молоко — 100 мл;
- обычное или вареное сгущенное молоко — 1–2 ст. л.
Для глазури и посыпки:
Читайте также:
- чёрный или молочный шоколад — 85 г;
- рафинированное масло — 1 ст. л. или сливочное масло — 20 г, или молоко — 2 ст. л.;
- грецкие орехи — примерно 30 г, по желанию.
Способ приготовления
- В холодной антипригарной сковороде диаметром 24–26 см смешать яйца, сахар, ванилин, молоко и растительное масло.
- Добавить просеянные какао и муку, всыпать разрыхлитель и перемешать до однородности.
- Накрыть сковороду крышкой и выпекать на самом слабом огне примерно 35 минут. Готовность проверить зубочисткой: она должна оставаться сухой.
- Горячий корж проколоть вилкой.
- Смешать молоко со сгущенным молоком, полить выпечку и оставить под крышкой на несколько минут.
- Растопить шоколад, добавить растительное масло, сливочное масло или молоко и перемешать до получения гладкой глазури. Покрыть ею корж и по желанию посыпать измельчёнными грецкими орехами.
Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус
Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.
Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.
Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.
Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.