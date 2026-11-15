Торт "Киевский вечер" за 15 минут: большой, нежный и недорогой
Ua ru
15 ноября 2026 03:04
Фото: gospodynka.com.ua
Торт "Киевский вечер". Фото: gospodynka.com.ua
Десерт получается высоким, мягким и очень нежным. Для его приготовления не нужно долго раскатывать тесто или выпекать каждый корж по отдельности, поэтому рецепт пригодится, когда нужно быстро приготовить что-нибудь к чаю.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мед — 4 ст. л.;
- сливочное масло — 140 г;
- сода — 2 ч. л.;
- яйца — 5 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 150 г;
- мука — 215 г;
- какао — 2 ст. л.
Для крема:
- сливки 33% — 500 мл;
- сахарная пудра — 100 г;
- сметана — 500 г.
Для глазури:
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- чёрный шоколад — 100 г;
- молоко — 60 мл.
Способ приготовления
- Мед со сливочным маслом прогреть до растапливания, добавить соду и перемешивать до появления янтарного оттенка.
- Яйца взбить с солью, постепенно всыпать сахар и продолжать взбивать до получения пышной светлой массы.
- Добавить просеянную муку и какао, перемешать, а затем влить горячую медовую смесь.
- Тесто выложить на противень размером 42×32 см, застеленный пергаментом.
- Выпекать при температуре 180 °C примерно 15 минут.
- Остывший корж разрезать на четыре части, обрезки оставить для украшения.
- Для крема взбить сливки с сахарной пудрой, добавить сметану и перемешать.
- Смазать коржи кремом, покрыть им верх и бока торта.
- Растопить шоколад с молоком, полить глазурью верх десерта.
- Бока посыпать измельченными обрезками коржей. Перед подачей желательно дать торту пропитаться в холодильнике.
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