Торт "Киевский вечер". Фото: gospodynka.com.ua

Десерт получается высоким, мягким и очень нежным. Для его приготовления не нужно долго раскатывать тесто или выпекать каждый корж по отдельности, поэтому рецепт пригодится, когда нужно быстро приготовить что-нибудь к чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мед — 4 ст. л.;

сливочное масло — 140 г;

сода — 2 ч. л.;

яйца — 5 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 150 г;

мука — 215 г;

какао — 2 ст. л.

Для крема:

сливки 33% — 500 мл;

сахарная пудра — 100 г;

сметана — 500 г.

Для глазури:

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чёрный шоколад — 100 г;

молоко — 60 мл.

Шоколадные коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Мед со сливочным маслом прогреть до растапливания, добавить соду и перемешивать до появления янтарного оттенка. Яйца взбить с солью, постепенно всыпать сахар и продолжать взбивать до получения пышной светлой массы. Добавить просеянную муку и какао, перемешать, а затем влить горячую медовую смесь. Тесто выложить на противень размером 42×32 см, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 180 °C примерно 15 минут. Остывший корж разрезать на четыре части, обрезки оставить для украшения. Для крема взбить сливки с сахарной пудрой, добавить сметану и перемешать. Смазать коржи кремом, покрыть им верх и бока торта. Растопить шоколад с молоком, полить глазурью верх десерта. Бока посыпать измельченными обрезками коржей. Перед подачей желательно дать торту пропитаться в холодильнике.

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