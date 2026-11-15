Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Торт "Киевский вечер" за 15 минут: большой, нежный и недорогой

Торт "Киевский вечер" за 15 минут: большой, нежный и недорогой

Ua ru
15 ноября 2026 03:04
Медово-шоколадный торт со сметанным кремом: простой десерт без раскатывания коржей Фото: gospodynka.com.ua
Торт "Киевский вечер". Фото: gospodynka.com.ua

Десерт получается высоким, мягким и очень нежным. Для его приготовления не нужно долго раскатывать тесто или выпекать каждый корж по отдельности, поэтому рецепт пригодится, когда нужно быстро приготовить что-нибудь к чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • мед — 4 ст. л.;
  • сливочное масло — 140 г;
  • сода — 2 ч. л.;
  • яйца — 5 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 150 г;
  • мука — 215 г;
  • какао — 2 ст. л.

Для крема:

  • сливки 33% — 500 мл;
  • сахарная пудра — 100 г;
  • сметана — 500 г.

Для глазури:

Читайте также:
  • чёрный шоколад — 100 г;
  • молоко — 60 мл.
рецепт шоколадного торта за 15 хвилин
Шоколадные коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Мед со сливочным маслом прогреть до растапливания, добавить соду и перемешивать до появления янтарного оттенка.
  2. Яйца взбить с солью, постепенно всыпать сахар и продолжать взбивать до получения пышной светлой массы.
  3. Добавить просеянную муку и какао, перемешать, а затем влить горячую медовую смесь.
  4. Тесто выложить на противень размером 42×32 см, застеленный пергаментом.
  5. Выпекать при температуре 180 °C примерно 15 минут.
  6. Остывший корж разрезать на четыре части, обрезки оставить для украшения.
  7. Для крема взбить сливки с сахарной пудрой, добавить сметану и перемешать.
  8. Смазать коржи кремом, покрыть им верх и бока торта.
  9. Растопить шоколад с молоком, полить глазурью верх десерта.
  10. Бока посыпать измельченными обрезками коржей. Перед подачей желательно дать торту пропитаться в холодильнике.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

десерт торт рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации