М’яке печиво з яблуками та фруктами: простий рецепт до чаю

Яблучне печиво. Фото: smachnenke.com.ua.

Завдяки яблукам, грушам та сливам печиво виходить м’яким, соковитим і запашним, із легкою лимонною ноткою. Рецепт не потребує складних кулінарних навичок, а фрукти можна змінювати залежно від сезону та власних уподобань.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

борошно — приблизно 250 г;

м’яке вершкове масло — 100 г;

цукор — 100 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

розпушувач — 10 г;

цедра лимона — з 1 шт.;

лимонний сік — 2–3 ст. л. за бажанням;

яблуко — 1 шт.;

груша — 1 шт.;

сливи — кілька штук;

цукрова пудра — для подачі за бажанням.

Печиво з фруктами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Збити яйця із цукром, сіллю та лимонною цедрою. Додати м’яке масло й перемішати. Всипати борошно з розпушувачем і замісити густе м’яке тісто. Яблуко, грушу та сливи нарізати невеликими кубиками, додати до тіста разом із лимонним соком і перемішати. Викласти тісто ложкою на деко з пергаментом, залишаючи відстань між порціями. Випікати за 180 °C приблизно 20–25 хвилин до легкої золотистої скоринки. За бажанням охолоджене печиво посипати цукровою пудрою.

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