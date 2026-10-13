М’яке печиво з яблуками та фруктами: простий рецепт до чаю

М’яке яблучне печиво: ціла гора смакоти з 2 яєць
Ua ru
13 жовтня 2026 03:04
Яблучне печиво. Фото: smachnenke.com.ua.
Завдяки яблукам, грушам та сливам печиво виходить м’яким, соковитим і запашним, із легкою лимонною ноткою. Рецепт не потребує складних кулінарних навичок, а фрукти можна змінювати залежно від сезону та власних уподобань.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- борошно — приблизно 250 г;
- м’яке вершкове масло — 100 г;
- цукор — 100 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- розпушувач — 10 г;
- цедра лимона — з 1 шт.;
- лимонний сік — 2–3 ст. л. за бажанням;
- яблуко — 1 шт.;
- груша — 1 шт.;
- сливи — кілька штук;
- цукрова пудра — для подачі за бажанням.
Спосіб приготування
- Збити яйця із цукром, сіллю та лимонною цедрою.
- Додати м’яке масло й перемішати. Всипати борошно з розпушувачем і замісити густе м’яке тісто.
- Яблуко, грушу та сливи нарізати невеликими кубиками, додати до тіста разом із лимонним соком і перемішати.
- Викласти тісто ложкою на деко з пергаментом, залишаючи відстань між порціями.
- Випікати за 180 °C приблизно 20–25 хвилин до легкої золотистої скоринки.
- За бажанням охолоджене печиво посипати цукровою пудрою.
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