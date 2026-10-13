Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак М’яке яблучне печиво: ціла гора смакоти з 2 яєць

М’яке яблучне печиво: ціла гора смакоти з 2 яєць

Ua ru
13 жовтня 2026 03:04
М’яке печиво з яблуками та фруктами: простий рецепт до чаю
Яблучне печиво. Фото: smachnenke.com.ua.

Завдяки яблукам, грушам та сливам печиво виходить м’яким, соковитим і запашним, із легкою лимонною ноткою. Рецепт не потребує складних кулінарних навичок, а фрукти можна змінювати залежно від сезону та власних уподобань.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • борошно — приблизно 250 г;
  • м’яке вершкове масло — 100 г;
  • цукор — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • розпушувач — 10 г;
  • цедра лимона — з 1 шт.;
  • лимонний сік — 2–3 ст. л. за бажанням;
  • яблуко — 1 шт.;
  • груша — 1 шт.;
  • сливи — кілька штук;
  • цукрова пудра — для подачі за бажанням.
рецепт яблучного печива
Печиво з фруктами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Збити яйця із цукром, сіллю та лимонною цедрою.
  2. Додати м’яке масло й перемішати. Всипати борошно з розпушувачем і замісити густе м’яке тісто.
  3. Яблуко, грушу та сливи нарізати невеликими кубиками, додати до тіста разом із лимонним соком і перемішати.
  4. Викласти тісто ложкою на деко з пергаментом, залишаючи відстань між порціями.
  5. Випікати за 180 °C приблизно 20–25 хвилин до легкої золотистої скоринки.
  6. За бажанням охолоджене печиво посипати цукровою пудрою.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Читайте також:

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

яблука рецепт випічка печиво
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації