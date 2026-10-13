Мягкое печенье с яблоками и фруктами: простой рецепт к чаю

Мягкое яблочное печенье: целая гора вкусностей из 2 яиц
Ua ru
13 октября 2026 03:04
Яблочное печенье. Фото: smachnenke.com.ua.
Благодаря яблокам, грушам и сливам печенье получается мягким, сочным и ароматным, с лёгкой лимонной ноткой. Рецепт не требует сложных кулинарных навыков, а фрукты можно менять в зависимости от сезона и собственных предпочтений.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мука — примерно 250 г;
- мягкое сливочное масло — 100 г;
- сахар — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — 10 г;
- цедра лимона — с 1 шт.;
- лимонный сок — 2–3 ст. л. по желанию;
- яблоко — 1 шт.;
- груша — 1 шт.;
- сливы — несколько штук;
- сахарная пудра — для подачи по желанию.
Способ приготовления
- Взбить яйца с сахаром, солью и лимонной цедрой.
- Добавить мягкое масло и перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить густое мягкое тесто.
- Яблоко, грушу и сливы нарезать небольшими кубиками, добавить в тесто вместе с лимонным соком и перемешать.
- Выложить тесто ложкой на противень с пергаментом, оставляя расстояние между порциями.
- Выпекать при 180 °C примерно 20–25 минут до появления легкой золотистой корочки.
- По желанию охлажденное печенье посыпать сахарной пудрой.
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