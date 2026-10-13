Мягкое печенье с яблоками и фруктами: простой рецепт к чаю

Яблочное печенье. Фото: smachnenke.com.ua.

Благодаря яблокам, грушам и сливам печенье получается мягким, сочным и ароматным, с лёгкой лимонной ноткой. Рецепт не требует сложных кулинарных навыков, а фрукты можно менять в зависимости от сезона и собственных предпочтений.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

мука — примерно 250 г;

мягкое сливочное масло — 100 г;

сахар — 100 г;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 10 г;

цедра лимона — с 1 шт.;

лимонный сок — 2–3 ст. л. по желанию;

яблоко — 1 шт.;

груша — 1 шт.;

сливы — несколько штук;

сахарная пудра — для подачи по желанию.

Печенье с фруктами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром, солью и лимонной цедрой. Добавить мягкое масло и перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить густое мягкое тесто. Яблоко, грушу и сливы нарезать небольшими кубиками, добавить в тесто вместе с лимонным соком и перемешать. Выложить тесто ложкой на противень с пергаментом, оставляя расстояние между порциями. Выпекать при 180 °C примерно 20–25 минут до появления легкой золотистой корочки. По желанию охлажденное печенье посыпать сахарной пудрой.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Читайте также:

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.