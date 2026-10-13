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Главная Вкус Мягкое яблочное печенье: целая гора вкусностей из 2 яиц

Мягкое яблочное печенье: целая гора вкусностей из 2 яиц

Ua ru
13 октября 2026 03:04
Мягкое печенье с яблоками и фруктами: простой рецепт к чаю
Яблочное печенье. Фото: smachnenke.com.ua.

Благодаря яблокам, грушам и сливам печенье получается мягким, сочным и ароматным, с лёгкой лимонной ноткой. Рецепт не требует сложных кулинарных навыков, а фрукты можно менять в зависимости от сезона и собственных предпочтений.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • мука — примерно 250 г;
  • мягкое сливочное масло — 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • цедра лимона — с 1 шт.;
  • лимонный сок — 2–3 ст. л. по желанию;
  • яблоко — 1 шт.;
  • груша — 1 шт.;
  • сливы — несколько штук;
  • сахарная пудра — для подачи по желанию.
рецепт яблучного печива
Печенье с фруктами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с сахаром, солью и лимонной цедрой.
  2. Добавить мягкое масло и перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить густое мягкое тесто.
  3. Яблоко, грушу и сливы нарезать небольшими кубиками, добавить в тесто вместе с лимонным соком и перемешать.
  4. Выложить тесто ложкой на противень с пергаментом, оставляя расстояние между порциями.
  5. Выпекать при 180 °C примерно 20–25 минут до появления легкой золотистой корочки.
  6. По желанию охлажденное печенье посыпать сахарной пудрой.

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яблоки рецепт выпечка печенье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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