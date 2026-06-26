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Головна Смак Мохіто на зиму в 3-літрових банках: рецепт смачніше за компот в 100 разів

Мохіто на зиму в 3-літрових банках: рецепт смачніше за компот в 100 разів

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 01:04
Домашній лимонад на зиму: рецепт з фото ароматного напою з м’ятою та цитрусами
Мохіто на зиму. Фото: УНІАН

Якщо звичні компоти вже набридли, варто спробувати цю ароматну заготівлю з цитрусами та м’ятою. Напій виходить освіжаючим, насиченим і дуже ароматним, нагадуючи популярний літній коктейль. До того ж готується він швидко та не потребує складних кулінарних маніпуляцій.

Рецепт опублікували УНІАН, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • апельсин — 1 шт.;
  • лимон — 2 кружечки;
  • цукор — 200 г;
  • м’ята — 2 гілочки;
  • вода — 3 л.
рецепт лимонаду на зиму
Лимонад на зиму. Фото: УНІАН

Спосіб приготування

  1. Банку ретельно вимити та обполоснути гарячою водою.
  2. Апельсин і лимон нарізати кружечками, за можливості видалити кісточки.
  3. М’яту промити під проточною водою.
  4. Викласти на дно банки цитрусові, м’яту та цукор.
  5. Воду довести до кипіння та залити нею вміст банки доверху.
  6. Одразу закрити кришкою, перевернути банку та злегка струсити, щоб цукор швидше розчинився.
  7. Укутати заготовку ковдрою та залишити до повного охолодження.
  8. Зберігати напій у прохолодному місці. Найкращого смаку він набуде через 2–3 тижні після приготування.

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рецепт компот мохіто
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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