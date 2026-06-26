Домашній лимонад на зиму: рецепт з фото ароматного напою з м’ятою та цитрусами

Мохіто на зиму в 3-літрових банках: рецепт смачніше за компот в 100 разів
Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 01:04
Мохіто на зиму. Фото: УНІАН
Якщо звичні компоти вже набридли, варто спробувати цю ароматну заготівлю з цитрусами та м’ятою. Напій виходить освіжаючим, насиченим і дуже ароматним, нагадуючи популярний літній коктейль. До того ж готується він швидко та не потребує складних кулінарних маніпуляцій.
Рецепт опублікували УНІАН, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- апельсин — 1 шт.;
- лимон — 2 кружечки;
- цукор — 200 г;
- м’ята — 2 гілочки;
- вода — 3 л.
Спосіб приготування
- Банку ретельно вимити та обполоснути гарячою водою.
- Апельсин і лимон нарізати кружечками, за можливості видалити кісточки.
- М’яту промити під проточною водою.
- Викласти на дно банки цитрусові, м’яту та цукор.
- Воду довести до кипіння та залити нею вміст банки доверху.
- Одразу закрити кришкою, перевернути банку та злегка струсити, щоб цукор швидше розчинився.
- Укутати заготовку ковдрою та залишити до повного охолодження.
- Зберігати напій у прохолодному місці. Найкращого смаку він набуде через 2–3 тижні після приготування.
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