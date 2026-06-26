Домашний лимонад на зиму: рецепт с фото ароматного напитка с мятой и цитрусовыми

Мохито на зиму. Фото: УНИАН

Если привычные компоты уже надоели, стоит попробовать эту ароматную заготовку с цитрусовыми и мятой. Напиток получается освежающим, насыщенным и очень ароматным, напоминающим популярный летний коктейль. К тому же готовится он быстро и не требует сложных кулинарных манипуляций.

Рецепт опубликовал УНИАН, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

апельсин — 1 шт.;

лимон — 2 кружочка;

сахар — 200 г;

мята — 2 веточки;

вода — 3 л.

Лимонад на зиму. Фото: УНИАН

Способ приготовления

Банку тщательно вымыть и ополоснуть горячей водой. Апельсин и лимон нарезать кружочками, по возможности удалить косточки. Мяту промыть под проточной водой. Выложить на дно банки цитрусовые, мяту и сахар. Воду довести до кипения и залить ею содержимое банки до верха. Сразу закрыть крышкой, перевернуть банку и слегка встряхнуть, чтобы сахар быстрее растворился. Укутать заготовку одеялом и оставить до полного остывания. Хранить напиток в прохладном месте. Наилучший вкус он приобретёт через 2–3 недели после приготовления.

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