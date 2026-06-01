Молоко + банани та 5 хвилин: домашнє морозиво смачніше за пломбір
Це морозиво готується з простих продуктів і виходить настільки ніжним, що легко конкурує з класичним пломбіром. Банани дають природну солодкість і кремову текстуру, а вершки роблять десерт повітряним і м’яким. Ідеальний варіант для літа, коли хочеться чогось холодного, швидкого й домашнього.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- банани — 3 шт.;
- вода — 100 мл.;
- цукор — 20 г;
- лимонний сік — 10 мл.;
- кукурудзяний крохмаль — 20 г.;
- молоко — 300 мл.;
- вершки — 100 мл.
Спосіб приготування
- Банани нарізати та подрібнити блендером разом із водою до однорідного пюре.
- Додати цукор і лимонний сік, добре перемішати. Додати крохмаль, ще раз розмішати та влити молоко.
- Отриману суміш процідити через сито в каструлю з товстим дном і нагрівати на слабкому вогні, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Перекласти та повністю охолодити.
- Окремо збити вершки до пишної консистенції, акуратно з’єднати з банановою основою.
- Перекласти у форму, накрити плівкою в контакт і поставити в морозильник до повного застигання.
