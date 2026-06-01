Молоко + банани та 5 хвилин: домашнє морозиво смачніше за пломбір

Дата публікації: 1 червня 2026 03:04
Морозиво з бананами. Фото: gospodynka.com.ua

Це морозиво готується з простих продуктів і виходить настільки ніжним, що легко конкурує з класичним пломбіром. Банани дають природну солодкість і кремову текстуру, а вершки роблять десерт повітряним і м’яким. Ідеальний варіант для літа, коли хочеться чогось холодного, швидкого й домашнього.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • банани — 3 шт.;
  • вода — 100 мл.;
  • цукор — 20 г;
  • лимонний сік — 10 мл.;
  • кукурудзяний крохмаль — 20 г.;
  • молоко — 300 мл.;
  • вершки — 100 мл.
Морозиво з бананами. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Банани нарізати та подрібнити блендером разом із водою до однорідного пюре. 
  2. Додати цукор і лимонний сік, добре перемішати. Додати крохмаль, ще раз розмішати та влити молоко.
  3. Отриману суміш процідити через сито в каструлю з товстим дном і нагрівати на слабкому вогні, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Перекласти та повністю охолодити.
  4. Окремо збити вершки до пишної консистенції, акуратно з’єднати з банановою основою. 
  5. Перекласти у форму, накрити плівкою в контакт і поставити в морозильник до повного застигання.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
