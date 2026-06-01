Молоко + банани та 5 хвилин: домашнє морозиво смачніше за пломбір

Морозиво з бананами.

Це морозиво готується з простих продуктів і виходить настільки ніжним, що легко конкурує з класичним пломбіром. Банани дають природну солодкість і кремову текстуру, а вершки роблять десерт повітряним і м’яким. Ідеальний варіант для літа, коли хочеться чогось холодного, швидкого й домашнього.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

банани — 3 шт.;

вода — 100 мл.;

цукор — 20 г;

лимонний сік — 10 мл.;

кукурудзяний крохмаль — 20 г.;

молоко — 300 мл.;

вершки — 100 мл.

Спосіб приготування

Банани нарізати та подрібнити блендером разом із водою до однорідного пюре. Додати цукор і лимонний сік, добре перемішати. Додати крохмаль, ще раз розмішати та влити молоко. Отриману суміш процідити через сито в каструлю з товстим дном і нагрівати на слабкому вогні, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Перекласти та повністю охолодити. Окремо збити вершки до пишної консистенції, акуратно з’єднати з банановою основою. Перекласти у форму, накрити плівкою в контакт і поставити в морозильник до повного застигання.

