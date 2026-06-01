Молоко + бананы и 5 минут: домашнее мороженое вкуснее пломбира
Это мороженое готовится из простых продуктов и получается настолько нежным, что легко конкурирует с классическим пломбиром. Бананы дают естественную сладость и кремовую текстуру, а сливки делают десерт воздушным и мягким. Идеальный вариант для лета, когда хочется чего-то холодного, быстрого и домашнего.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- бананы — 3 шт.;
- вода — 100 мл.;
- сахар — 20 г;
- лимонный сок — 10 мл.;
- кукурузный крахмал — 20 г;
- молоко — 300 мл.;
- сливки — 100 мл.
Способ приготовления
- Бананы нарезать и измельчить блендером вместе с водой до однородного пюре.
- Добавить сахар и лимонный сок, хорошо перемешать. Добавить крахмал, еще раз размешать и влить молоко.
- Полученную смесь процедить через сито в кастрюлю с толстым дном и нагревать на слабом огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Переложить и полностью охладить.
- Отдельно взбить сливки до пышной консистенции, аккуратно соединить с банановой основой.
- Переложить в форму, накрыть пленкой в контакт и поставить в морозильник до полного застывания.
Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус
Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.
Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.
Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.
Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.