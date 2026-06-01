Главная Вкус Молоко + бананы и 5 минут: домашнее мороженое вкуснее пломбира

Ua ru
Дата публикации 1 июня 2026 03:04
Мороженое с бананами. Фото: gospodynka.com.ua

Это мороженое готовится из простых продуктов и получается настолько нежным, что легко конкурирует с классическим пломбиром. Бананы дают естественную сладость и кремовую текстуру, а сливки делают десерт воздушным и мягким. Идеальный вариант для лета, когда хочется чего-то холодного, быстрого и домашнего.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • бананы — 3 шт.;
  • вода — 100 мл.;
  • сахар — 20 г;
  • лимонный сок — 10 мл.;
  • кукурузный крахмал — 20 г;
  • молоко — 300 мл.;
  • сливки — 100 мл.
Способ приготовления

  1. Бананы нарезать и измельчить блендером вместе с водой до однородного пюре.
  2. Добавить сахар и лимонный сок, хорошо перемешать. Добавить крахмал, еще раз размешать и влить молоко.
  3. Полученную смесь процедить через сито в кастрюлю с толстым дном и нагревать на слабом огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Переложить и полностью охладить.
  4. Отдельно взбить сливки до пышной консистенции, аккуратно соединить с банановой основой.
  5. Переложить в форму, накрыть пленкой в контакт и поставить в морозильник до полного застывания.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
