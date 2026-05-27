Клубнично-банановый молочный коктейль с мороженым за 1 минуту: рецепт
Клубнично-банановый коктейль с мороженым — это идеальный напиток для жаркого лета. Он готовится буквально за минуту, а получается очень нежным, воздушным и ароматным. Сочетание сладкого банана, сочной клубники и сливочного пломбира создает настоящий десерт в стакане. Вкуснее всего подавать его сразу после приготовления хорошо охлажденным.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- клубника — 350 г;
- банан — 1 шт.;
- молоко — 150 мл.;
- мороженое пломбир — 200 г.
Способ приготовления
- Клубнику помыть, удалить хвостики и при необходимости разрезать пополам.
- Банан очистить и нарезать кусочками.
- В чашу блендера добавить клубнику, банан, холодное молоко и мороженое.
- Взбить все до нежной, воздушной и однородной консистенции.
- Разлить коктейль в стаканы и сразу подавать.
Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус
Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.
Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.
Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.
Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.