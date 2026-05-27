Клубнично-банановый молочный коктейль с мороженым за 1 минуту: рецепт

Клубнично-банановый молочный коктейль. Фото: smachnenke.com.ua

Клубнично-банановый коктейль с мороженым — это идеальный напиток для жаркого лета. Он готовится буквально за минуту, а получается очень нежным, воздушным и ароматным. Сочетание сладкого банана, сочной клубники и сливочного пломбира создает настоящий десерт в стакане. Вкуснее всего подавать его сразу после приготовления хорошо охлажденным.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

клубника — 350 г;

банан — 1 шт.;

молоко — 150 мл.;

мороженое пломбир — 200 г.

Способ приготовления

Клубнику помыть, удалить хвостики и при необходимости разрезать пополам. Банан очистить и нарезать кусочками. В чашу блендера добавить клубнику, банан, холодное молоко и мороженое. Взбить все до нежной, воздушной и однородной консистенции. Разлить коктейль в стаканы и сразу подавать.

