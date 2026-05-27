Полунично-банановий молочний коктейль із морозивом за 1 хвилину: рецепт
Полунично-банановий коктейль із морозивом — це ідеальний напій для спекотного літа. Він готується буквально за хвилину, а виходить дуже ніжним, повітряним і ароматним. Поєднання солодкого банана, соковитої полуниці та вершкового пломбіру створює справжній десерт у склянці. Найсмачніше подавати його одразу після приготування добре охолодженим.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- полуниця — 350 г.;
- банан — 1 шт.;
- молоко — 150 мл.;
- морозиво пломбір — 200 г.
Спосіб приготування
- Полуницю помити, видалити хвостики та за потреби розрізати навпіл.
- Банан очистити й нарізати шматочками.
- У чашу блендера додати полуницю, банан, холодне молоко та морозиво.
- Збити все до ніжної, повітряної та однорідної консистенції.
- Розлити коктейль у склянки та одразу подавати.
