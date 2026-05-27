Полунично-банановий молочний коктейль із морозивом за 1 хвилину: рецепт

Полунично-банановий молочний коктейль із морозивом за 1 хвилину: рецепт

Дата публікації: 27 травня 2026 16:44
Полунично-банановий молочний коктейль із морозивом за 1 хвилину: рецепт
Полунично-банановий молочний коктейль. Фото: smachnenke.com.ua

Полунично-банановий коктейль із морозивом — це ідеальний напій для спекотного літа. Він готується буквально за хвилину, а виходить дуже ніжним, повітряним і ароматним. Поєднання солодкого банана, соковитої полуниці та вершкового пломбіру створює справжній десерт у склянці. Найсмачніше подавати його одразу після приготування добре охолодженим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • полуниця — 350 г.;
  • банан — 1 шт.;
  • молоко — 150 мл.;
  • морозиво пломбір — 200 г.
рецепт молочного коктейлю
Молочний коктейль. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Полуницю помити, видалити хвостики та за потреби розрізати навпіл.
  2. Банан очистити й нарізати шматочками.
  3. У чашу блендера додати полуницю, банан, холодне молоко та морозиво.
  4. Збити все до ніжної, повітряної та однорідної консистенції.
  5. Розлити коктейль у склянки та одразу подавати.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
