Полунично-банановий молочний коктейль із морозивом за 1 хвилину: рецепт

Полунично-банановий молочний коктейль. Фото: smachnenke.com.ua

Полунично-банановий коктейль із морозивом — це ідеальний напій для спекотного літа. Він готується буквально за хвилину, а виходить дуже ніжним, повітряним і ароматним. Поєднання солодкого банана, соковитої полуниці та вершкового пломбіру створює справжній десерт у склянці. Найсмачніше подавати його одразу після приготування добре охолодженим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

полуниця — 350 г.;

банан — 1 шт.;

молоко — 150 мл.;

морозиво пломбір — 200 г.

Молочний коктейль. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Полуницю помити, видалити хвостики та за потреби розрізати навпіл. Банан очистити й нарізати шматочками. У чашу блендера додати полуницю, банан, холодне молоко та морозиво. Збити все до ніжної, повітряної та однорідної консистенції. Розлити коктейль у склянки та одразу подавати.

