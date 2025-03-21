Пиріг з яблук Казка — рецепт, наче торт із кремом

Найяблучніший пиріг "Казка" — наче торт із кремом
Найяблучніший пиріг Казка — це поєднання ніжного тіста, соковитих яблук і гармонійного аромату. Завдяки м’якій структурі він схожий на торт із кремом, але готується набагато простіше.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яблука — 500 г (4 шт.);
- сік 1 лимона і цедра — за бажанням;
- яйця — 3 шт.;
- сіль — щіпка;
- цукор — 200 г;
- борошно — 130 г;
- вершкове масло розтоплене — 25 г;
- вершки (або сметана) — 25 г;
- цукрова пудра — за бажанням.
Спосіб приготування
Очистити яблука, нарізати кубиками, скропити лимонним соком, додати цедру і перемішати.
Збити яйця з дрібкою солі до піни, поступово всипати цукор і збивати до світлої пишної маси. Просіяти борошно, акуратно вмішати його міксером до однорідності. Додати розтоплене вершкове масло, вершки й ще раз перемішати.
Форму застелити пергаментом. Поєднати яблука з тістом, викласти у форму. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 50–60 хвилин. Готову випічку за бажанням посипати цукровою пудрою.
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