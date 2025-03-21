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Найяблучніший пиріг "Казка" — наче торт із кремом

21 березня 2025 02:13
Марина Євтягіна - Редактор
Пиріг з яблук Казка — рецепт, наче торт із кремом
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Найяблучніший пиріг Казка — це поєднання ніжного тіста, соковитих яблук і гармонійного аромату. Завдяки м’якій структурі він схожий на торт із кремом, але готується набагато простіше.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яблука — 500 г (4 шт.);
  • сік 1 лимона і цедра — за бажанням;
  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • цукор — 200 г;
  • борошно — 130 г;
  • вершкове масло розтоплене — 25 г;
  • вершки (або сметана) — 25 г;
  • цукрова пудра — за бажанням.

Спосіб приготування

Очистити яблука, нарізати кубиками, скропити лимонним соком, додати цедру і перемішати.

рецепт пирога яблучного
Шматочки яблук. Фото: gospodynka.com.ua

Збити яйця з дрібкою солі до піни, поступово всипати цукор і збивати до світлої пишної маси. Просіяти борошно, акуратно вмішати його міксером до однорідності. Додати розтоплене вершкове масло, вершки й ще раз перемішати.

як приготувати смачний пиріг з яблуками
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму застелити пергаментом. Поєднати яблука з тістом, викласти у форму. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 50–60 хвилин. Готову випічку за бажанням посипати цукровою пудрою.

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