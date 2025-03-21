Пиріг з яблук Казка — рецепт, наче торт із кремом

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Найяблучніший пиріг Казка — це поєднання ніжного тіста, соковитих яблук і гармонійного аромату. Завдяки м’якій структурі він схожий на торт із кремом, але готується набагато простіше.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яблука — 500 г (4 шт.);

сік 1 лимона і цедра — за бажанням;

яйця — 3 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — 200 г;

борошно — 130 г;

вершкове масло розтоплене — 25 г;

вершки (або сметана) — 25 г;

цукрова пудра — за бажанням.

Спосіб приготування

Очистити яблука, нарізати кубиками, скропити лимонним соком, додати цедру і перемішати.

Шматочки яблук. Фото: gospodynka.com.ua

Збити яйця з дрібкою солі до піни, поступово всипати цукор і збивати до світлої пишної маси. Просіяти борошно, акуратно вмішати його міксером до однорідності. Додати розтоплене вершкове масло, вершки й ще раз перемішати.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму застелити пергаментом. Поєднати яблука з тістом, викласти у форму. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 50–60 хвилин. Готову випічку за бажанням посипати цукровою пудрою.



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